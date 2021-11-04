Квартиру Керрі Бредшоу можна орендувати на Airbnb лише за 620 грн за добу (фото)

Збулася мрія багатьох шанувальниць серіалу "Сексу у великому місті". Відому квартиру головної героїні Керрі Бредшоу тепер можна орендувати на Airbnb.
Хоча у серіалі апартаменти модниці знаходяться у Верхньому Іст-Сайді, у реальному житті орендувати житло можна в районі Челсі у Нью-Йорку.
Винайняти квартиру можна всього за 23 долари (близько 620 грн) за добу. Ціна символізує 23 роки, які минули з моменту виходу шоу в ефір.
Як сказано на Airbnb, гості зможуть забронювати проживання, починаючи з понеділка, 8 листопада. Їх оберуть у порядку черги.
Крім того, кожного гостя привітає сама Сара Джессіка Паркер, хоч і віртуально. На всіх постояльців чекатиме улюблений коктейль героїнь "Космополітен", можливість приміряти речі з гардеробу Керрі, створених знаменитою стилісткою Патрісією Філд.
Також гості зможуть отримати консультацію від відомого стиліста з Нью-Йорка та модну фотосесію.
Сара Джессіка прокоментувала:
Персонаж Керрі Бредшоу близький і дорогий моєму серцю, повернення в її світ та продовження історії "Секса у великому місті" – справжнє щастя. Я дуже рада, що наші глядачі побачать Нью-Йорк очима Керрі, і вперше буквально поживуть у її шкурі.
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