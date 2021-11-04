Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Зоря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні
Результати пошуку

Книги осені

Тренди TikTok

Insta Travel

Шоу "Маска"-2

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Квартиру Керрі Бредшоу можна орендувати на Airbnb лише за 620 грн за добу (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
4 листопада, 13:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В апартаментах у Нью-Йорку відтворено інтер'єр найзнаменитішої квартири серіалу "Секс у великому місті". Дивіться фото
Квартира Керрі Бредшоу на Airbnb
Квартира Керрі Бредшоу на Airbnb

Збулася мрія багатьох шанувальниць серіалу "Сексу у великому місті". Відому квартиру головної героїні Керрі Бредшоу тепер можна орендувати на Airbnb.

Хоча у серіалі апартаменти модниці знаходяться у Верхньому Іст-Сайді, у реальному житті орендувати житло можна в районі Челсі у Нью-Йорку.

Реклама

Винайняти квартиру можна всього за 23 долари (близько 620 грн) за добу. Ціна символізує 23 роки, які минули з моменту виходу шоу в ефір.

Квартира Керрі Бредшоу
Квартира Керрі Бредшоу / Фото: Airbnb

Як сказано на Airbnb, гості зможуть забронювати проживання, починаючи з понеділка, 8 листопада. Їх оберуть у порядку черги.

Реклама

Крім того, кожного гостя привітає сама Сара Джессіка Паркер, хоч і віртуально. На всіх постояльців чекатиме улюблений коктейль героїнь "Космополітен", можливість приміряти речі з гардеробу Керрі, створених знаменитою стилісткою Патрісією Філд.

Реклама

Квартира Керрі Бредшоу
Квартира Керрі Бредшоу / Фото: Airbnb

Також гості зможуть отримати консультацію від відомого стиліста з Нью-Йорка та модну фотосесію.

Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу
Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу
Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу
Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу
Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу
Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу
Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу
Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу
Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу
1/9

Сара Джессіка прокоментувала:

Персонаж Керрі Бредшоу близький і дорогий моєму серцю, повернення в її світ та продовження історії "Секса у великому місті" – справжнє щастя. Я дуже рада, що наші глядачі побачать Нью-Йорк очима Керрі, і вперше буквально поживуть у її шкурі.

Читайте також:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Позбутися залежності скуповувати все
Я - завзятий шопоголік! Допомагайте
Лайфхак дня
Як створити затишок в домі за допомогою освітлення
Хакнути
Тест редакції
4 засоби корейської косметики по догляду за шкірою і волоссям
Треба купувати?
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Особистий досвід
Лондон VS Київ: де краший англійський сніданок
Чесний відгук
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 листопада
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Опитування
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти