Квартиру Керрі Бредшоу можна орендувати на Airbnb лише за 620 грн за добу (фото)

В апартаментах у Нью-Йорку відтворено інтер'єр найзнаменитішої квартири серіалу "Секс у великому місті". Дивіться фото

Квартира Керрі Бредшоу на Airbnb

Збулася мрія багатьох шанувальниць серіалу "Сексу у великому місті". Відому квартиру головної героїні Керрі Бредшоу тепер можна орендувати на Airbnb.

Хоча у серіалі апартаменти модниці знаходяться у Верхньому Іст-Сайді, у реальному житті орендувати житло можна в районі Челсі у Нью-Йорку.

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Винайняти квартиру можна всього за 23 долари (близько 620 грн) за добу. Ціна символізує 23 роки, які минули з моменту виходу шоу в ефір.

Квартира Керрі Бредшоу / Фото: Airbnb

Як сказано на Airbnb, гості зможуть забронювати проживання, починаючи з понеділка, 8 листопада. Їх оберуть у порядку черги.

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Крім того, кожного гостя привітає сама Сара Джессіка Паркер, хоч і віртуально. На всіх постояльців чекатиме улюблений коктейль героїнь "Космополітен", можливість приміряти речі з гардеробу Керрі, створених знаменитою стилісткою Патрісією Філд.

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Квартира Керрі Бредшоу / Фото: Airbnb

Також гості зможуть отримати консультацію від відомого стиліста з Нью-Йорка та модну фотосесію.

Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу Інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу 1 /9

Сара Джессіка прокоментувала:

Персонаж Керрі Бредшоу близький і дорогий моєму серцю, повернення в її світ та продовження історії "Секса у великому місті" – справжнє щастя. Я дуже рада, що наші глядачі побачать Нью-Йорк очима Керрі, і вперше буквально поживуть у її шкурі.

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