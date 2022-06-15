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Костюмы на лето 2022 от украинских брендов, которые стоит купить (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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15 июня, 18:20
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Льняные, хлопковые, с брюками, шортами или юбками – рассказываем, на какие варианты у отечественных дизайнеров стоит обратить внимание в летний сезон
Модны летние костюмы 2022 от украинских дизайнеров, которые пересылают часть средств от продаж на помощь ВСУ
Модны летние костюмы 2022 от украинских дизайнеров, которые пересылают часть средств от продаж на помощь ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Костюмы давно стали главными вещами в нашем гардеробе, упростив жизнь и став настоящими спасателями при составлении образа в любое время года. Этим летом предлагаем вам не покупать еще один вариант в спортивном стиле, а обратить внимание на элегантные и стильные варианты в коллекциях украинских брендов. Помните, покупая у отечественных производителей, вы помогаете восстанавливать экономику страны и даете работу людям.

Мы нашли несколько крутых комплектов костюмов, которые безусловно украсят ваш гардероб в этом сезоне.

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L'eskizzo

Костюмы L'eskizzo
Костюмы L'eskizzo / Фото: пресс-служба, Коллаж: Сегодня

Украинский бренд выпустил летнюю коллекцию под названием Born in Ukraine. В нее вошли безупречные костюмы из легких натуральных тканей, среди которых лен, шелк и район (вискозный шелк). Наше внимание привлекли два льняных костюмы голубого и желтого оттенков. Основательница бренда Светлана Фиоюк рассказала, что все средства от продаж именно этих костюмов будут направлены в благотворительный фонд Маши Ефросининой "Фонд Маша", цель которого собрать гуманитарную помощь женщинам, детям, людям пожилого возраста и людям с ограниченными возможностями всех возрастных категорий.

Anna Yakovenko

Харьковский бренд одежды уже более 10 лет производит одежду Made in Ukraine. К лету дизайнер представила новую капсулу, в которой есть потрясающий черный хлопковый костюм с оригинальным элементом – вышитыми вручную колосками голубого и желтого цветов.

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Костюм Anna Yakovenko
Костюм Anna Yakovenko / Фото: Инстаграм

10% с каждой продажи дизайнер бренда Анна Яковенко перечисляет на помощь ВСУ, регулярно давая отчет в своих соцсетях.

J'ammeme

У любимого бренда Тины Кароль и Мэй Маск мы нашли льняной костюм из укороченного жакета, кроп-топа и шорт. Костюм можно носить как вместе, так и составлять ежедневные стильные образы с прочими вещами из вашего гардероба.

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Костюм J'ammeme
Костюм J'ammeme / Фото: Инстаграм

Совет: носите костюм с массивными сандалиями или белыми кроссовками.

Atelier handmade

Еще один летний костюм от украинского sustainable-бренда прекрасен тем, что состоит из оверсайз рубашки и шорт. Рубашка с рукавами-фонариками, разрезами по бокам и воротником-стойкой в ​​паре с шортами с изящными оторочками по краю станет идеальным спутником на все лето.

Костюм Atelier handmade
Костюм Atelier handmade / Фото: Инстаграм

The Body Wear

Этот элегантный костюм от The Body Wear станет украшением летнего делового гардероба, сделав ваш образ небанальным и стильным.

Костюм The Body Wear
Костюм The Body Wear / Фото: vogue.ua

Где найти самые стильные и красивые льняные костюмы сезона весна-лето 2022 на сайте Vogue.ua.

Вам будет интересно узнать, где купить Летние платья 2022 от украинских брендов.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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