Костюмы на лето 2022 от украинских брендов, которые стоит купить (фото)

Льняные, хлопковые, с брюками, шортами или юбками – рассказываем, на какие варианты у отечественных дизайнеров стоит обратить внимание в летний сезон

Модны летние костюмы 2022 от украинских дизайнеров, которые пересылают часть средств от продаж на помощь ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Костюмы давно стали главными вещами в нашем гардеробе, упростив жизнь и став настоящими спасателями при составлении образа в любое время года. Этим летом предлагаем вам не покупать еще один вариант в спортивном стиле, а обратить внимание на элегантные и стильные варианты в коллекциях украинских брендов. Помните, покупая у отечественных производителей, вы помогаете восстанавливать экономику страны и даете работу людям.

Мы нашли несколько крутых комплектов костюмов, которые безусловно украсят ваш гардероб в этом сезоне.

Реклама

L'eskizzo

Костюмы L'eskizzo / Фото: пресс-служба, Коллаж: Сегодня

Украинский бренд выпустил летнюю коллекцию под названием Born in Ukraine. В нее вошли безупречные костюмы из легких натуральных тканей, среди которых лен, шелк и район (вискозный шелк). Наше внимание привлекли два льняных костюмы голубого и желтого оттенков. Основательница бренда Светлана Фиоюк рассказала, что все средства от продаж именно этих костюмов будут направлены в благотворительный фонд Маши Ефросининой "Фонд Маша", цель которого собрать гуманитарную помощь женщинам, детям, людям пожилого возраста и людям с ограниченными возможностями всех возрастных категорий.

Anna Yakovenko

Харьковский бренд одежды уже более 10 лет производит одежду Made in Ukraine. К лету дизайнер представила новую капсулу, в которой есть потрясающий черный хлопковый костюм с оригинальным элементом – вышитыми вручную колосками голубого и желтого цветов.

Реклама

Костюм Anna Yakovenko / Фото: Инстаграм

10% с каждой продажи дизайнер бренда Анна Яковенко перечисляет на помощь ВСУ, регулярно давая отчет в своих соцсетях.

J'ammeme

У любимого бренда Тины Кароль и Мэй Маск мы нашли льняной костюм из укороченного жакета, кроп-топа и шорт. Костюм можно носить как вместе, так и составлять ежедневные стильные образы с прочими вещами из вашего гардероба.

Реклама

Костюм J'ammeme / Фото: Инстаграм

Совет: носите костюм с массивными сандалиями или белыми кроссовками.

Atelier handmade

Еще один летний костюм от украинского sustainable-бренда прекрасен тем, что состоит из оверсайз рубашки и шорт. Рубашка с рукавами-фонариками, разрезами по бокам и воротником-стойкой в ​​паре с шортами с изящными оторочками по краю станет идеальным спутником на все лето.

Костюм Atelier handmade / Фото: Инстаграм

The Body Wear

Этот элегантный костюм от The Body Wear станет украшением летнего делового гардероба, сделав ваш образ небанальным и стильным.

Костюм The Body Wear / Фото: vogue.ua

Где найти самые стильные и красивые льняные костюмы сезона весна-лето 2022 на сайте Vogue.ua.

Вам будет интересно узнать, где купить Летние платья 2022 от украинских брендов.