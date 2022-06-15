Костюми на літо 2022 року від українських брендів, які варто купити (фото)

Льняні, бавовняні, із брюками, шортами чи спідницями – розповідаємо, на які варіанти у вітчизняних дизайнерів варто звернути увагу у літній сезон

Модні літні костюми 2022 від українських дизайнерів, які пересилають частину коштів від продажу на допомогу ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Костюми давно стали головними речами в нашому гардеробі, спростивши життя і ставши справжніми рятувальниками при складанні образу в будь-яку пору року. Цього літа пропонуємо вам не купувати ще один варіант у спортивному стилі, а звернути увагу на елегантні та стильні варіанти у колекціях українських брендів. Пам'ятайте, купуючи у вітчизняних виробників, ви допомагаєте відновлювати економіку країни та даєте роботу людям.

Ми знайшли кілька крутих комплектів костюмів, які, безумовно, прикрасять ваш гардероб цього сезону.

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L'eskizzo

Костюми L'eskizzo / Фото: прес-служба, Колаж: Сьогодні

Український бренд випустив літню колекцію під назвою Born in Ukraine. До неї увійшли бездоганні костюми з легких натуральних тканин, серед яких льон, шовк та район (віскозний шовк). Нашу увагу привернули два лляні костюми блакитного та жовтого відтінків. Засновниця бренду Світлана Фіоюк розповіла, що всі кошти від продажу саме цих костюмів будуть направлені до благодійного фонду Маші Єфросініної "Фонд Маша", мета якого – зібрати гуманітарну допомогу жінкам, дітям, людям похилого віку та людям з обмеженими можливостями всіх вікових категорій.

Anna Yakovenko

Харківський бренд одягу вже понад 10 років виготовляє одяг Made in Ukraine. До літа дизайнерка представила нову капсулу, в якій є приголомшливий чорний бавовняний костюм з оригінальним елементом – вишитими вручну колосками блакитного та жовтого кольорів.

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Костюм Anna Yakovenko

10% з кожного продажу дизайнерка бренду Анна Яковенко перераховує на допомогу ЗСУ, регулярно даючи звіт у своїх соцмережах.

J'ammeme

У улюбленого бренду Тіни Кароль та Мей Маск ми знайшли лляний костюм із укороченого жакету, кроп-топу та шортів. Костюм можна носити як разом, так і складати щоденні стильні образи з іншими речами вашого гардеробу.

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Костюм J'ammeme

Порада: носіть костюм із масивними сандалями або білими кросівками.

Atelier handmade

Ще один літній костюм від українського sustainable-бренду чудовий тим, що складається з оверсайз сорочки та шортів. Сорочка з рукавами-ліхтариками, розрізами з боків і коміром-стійкою в парі із шортами з витонченими обрамленням по краю стане ідеальним супутником на все літо.

Костюм Atelier handmade

The Body Wear

Цей елегантний костюм від The Body Wear стане окрасою літнього ділового гардеробу, зробивши ваш образ небанальним та стильним.

Костюм The Body Wear / Фото: vogue.ua

Де знайти найстильніші та найкрасивіші лляні костюми сезону весна-літо 2022 на сайті Vogue.ua.

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