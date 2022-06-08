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Косметика с каннабисом: 5 средств для ухода за кожей лица

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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8 июня, 19:24
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Несколько лет появляются бьюти-новинки, в которых конопля — главный действующий ингредиент. Похоже, эта тенденция будет набирать обороты после ее легализации в Украине. Рассказываем, в чем польза растения и на какие средства стоит обратить внимание
Зачем каннабис добавляют в бьюти-средства и какая от этого польза
Зачем каннабис добавляют в бьюти-средства и какая от этого польза / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы живем в эпоху марихуаны. Совсем скоро Верхновная Рада примет закон о легализации медицинского каннабиса. Это растение с каждым днем все больше становится популярным не как наркотик, а как дорогой косметический ингредиент. Рассказываем чем полезна конопля и почему ее добавляют в бьюти-средства.

Зачем каннабис добавляют в косметику

Честно говоря, люди до сих пор не знали, как много у каннабидиола полезных свойств, но после легализации все стало очевидно. Канабидиол обладает противовоспалительными свойствами, в нем содержатся витамины A, D и E, а также незаменимые жирные кислоты. Общество начинает смотреть на него так, как на витамин, — объясняет Клаудиа Мата, соучредительница косметической линии Vertly по уходу за кожей.

Канабидиол наиболее известен своими противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Ученые объясняют, что он может лечить сухую кожу, псориаз и экзему, поэтому этот ингредиент часто добавляют в кремы для лица, сыворотки и лосьоны для тела.

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Воспаление является корнем всего зла, то прыщи, то признаки старения. Вместе с ростом уровня заболеваний акне, вариантов лечения все еще недостаточно. Оказывается, канабидиол может стать выходом для очищения кожи, — говорит дерматолог из Нью-Йорка Денди Энгельман.

Стоит знать, что нанося средство на основе конопли на кожу, оно будет действовать только на этот участок.

Выбрали 5 хороших средств для кожи лица с маслом конопли, которые можно купить в Украине.

Крем для кожи лица

Успокаивающий крем для лица с маслом семян конопли Ga-De CB2 Botanic Cannabis Seed Facial Oil Relief Cream (996 грн)
Успокаивающий крем для лица с маслом семян конопли Ga-De CB2 Botanic Cannabis Seed Facial Oil Relief Cream (996 грн) / Фото: makeup.com.ua

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Израильская компания GA-DE создала мощную антиоксидантную линию средств по уходу за кожей, в состав которой входит масло семян конопли.

Компания производит свои бьюти-продукты в Швейцарии, что обеспечивает высшее качество. Производители утверждают, что крем восстанавливает естественный баланс, текстуру и сияние кожи, увлажняя и питая ее.

Тканевая маска

Тканевая маска для лица с экстрактом каннабиса Cannabis Sheet Facial Mask (252 грн)
Тканевая маска для лица с экстрактом каннабиса Cannabis Sheet Facial Mask (252 грн) / Фото: makeup.com.ua

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Украинский бренд косметики Cannabis известен своей специализацией по выпуску бьюти-продуктов на основе конопли. Тканевая маска для лица с экстрактом каннабиса обеспечит интенсивное и глубокое увлажнение, а также насыщение питательными компонентами.

Применять маску стоит 1-2 раза в неделю. Средство устраняет тусклость, способствует омоложению, разглаживает мимические морщины. В результате кожа будет иметь здоровый вид.

Совет: наносите маску на 10-15 минут и держите ее лежа, чтобы она не оттягивала нежную кожу лица.

Сыворотка

Масло-сыворотка с экстрактом каннабиса для сухой кожи Dr. Kadir Hemp Essential Oil Serum For Dry Skin (1700 грн)
Масло-сыворотка с экстрактом каннабиса для сухой кожи Dr. Kadir Hemp Essential Oil Serum For Dry Skin (1700 грн) / Фото: makeup.com.ua

Это средство израильского бренда Dr. Kadir лучше применять обладательницам сухой кожи лица после 30 лет. Масло-сыворотка улучшит текстуру, обеспечит эффективное омолаживающее действие благодаря тому, что в составе средства содержится 10% масла семян конопли холодного отжима, 5% витамина Е и сквален.

Ночной уход

Лечебный ночной флюид с каннабисом Yucos Medical Night Fluid Anti Acne (333 грн)
Лечебный ночной флюид с каннабисом Yucos Medical Night Fluid Anti Acne (333 грн) / Фото: makeup.com.ua

Лечебный флюид разработала украинская компания Yucos специально для борьбы с акне – восстановления проблемной кожи и нормализации работы сальных желез. Средство нужно наносить на ночь, она быстро впитывается и имеет легкую текстуру. Производитель обещает, что уже наутро ваша кожа будет более упругая, бархатная, а при регулярном уходе – гладкая, ровная и без воспалений.

Гель для умывания

Очищающий гель с маслом семян конопли KIEHL'S Cannabis Sativa Seed Oil (932 грн)
Очищающий гель с маслом семян конопли KIEHL'S Cannabis Sativa Seed Oil (932 грн) / Фото: brocard.ua

В ассортименте американской марки Kiehl's, которая работает с 1851 года, есть очищающий гель для проблемной кожи. Если ваша кожа склонна к покраснениям, это средство способно бережно ее очистить, сберегая увлажнение.

Интересно, что в составе средства 96% ингредиентов натурального происхождения с травяной смесью масла семян конопли холодного отжима и масла зелёного орегано.

Читайте о том, как работает каннабис в косметических продуктах на сайте Vogue.ua.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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