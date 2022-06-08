Косметика з канабісом: 5 засобів для догляду за шкірою обличчя

Кілька років з'являються бьюті-новинки, в яких конопля — головний дієвий інгредієнт,. Схоже, ця тенденція набиратиме обертів після її легалізації в Україні. Розповідаємо, у чому користь рослини та на які засоби варто звернути увагу

Навіщо каннабіс додають у бьюті-засоби і яка від цього користь / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми живемо в епоху марихуани. Незабаром Верховна Рада ухвалить закон про легалізацію медичного каннабісу. Ця рослина з кожним днем все більше стає популярною не як наркотик, а як дорогий косметичний інгредієнт. Розповідаємо, чим корисні коноплі і чому її додають у бьюті-засоби.

Навіщо каннабіс додають у косметику

Чесно кажучи, люди досі не знали, як багато у каннабідіолу корисних властивостей, але після легалізації все стало очевидно. Канабідіол має протизапальні властивості, в ньому містяться вітаміни A, D та E, а також незамінні жирні кислоти. Суспільство починає дивитися на нього так, як на вітамін, — пояснює Клаудіа Мата, співзасновниця косметичної лінії Vertly для догляду за шкірою.

Канабідіол найбільш відомий своїми протизапальними та знеболюючими властивостями. Вчені пояснюють, що він може лікувати суху шкіру, псоріаз та екзему, тому цей інгредієнт часто додають у креми для обличчя, сироватки та лосьйони для тіла.

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Запалення є корінням всього зла, а це прищі, ознаки старіння. Разом зі зростанням рівня захворювань на акне, варіантів лікування все ще недостатньо. Виявляється, канабідіол може стати виходом для очищення шкіри, — каже дерматолог із Нью-Йорка Денді Енгельман.

Варто знати, що наносячи засіб на основі конопель на шкіру, він діятиме тільки на цю ділянку.

Вибрали 5 хороших засобів для шкіри обличчя з маслом коноплі, які можна купити в Україні.

Крем для шкіри обличчя

Заспокійливий крем для обличчя з олією насіння конопель Ga-De CB2 Botanic Cannabis Seed Facial Oil Relief Cream (996 грн) / Фото: makeup.com.ua

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Ізраїльська компанія GA-DE створила потужну антиоксидантну лінію засобів для догляду за шкірою, до складу якої входить олія насіння конопель.

Компанія виробляє свої бьюті-продукти у Швейцарії, що забезпечує найвищу якість. Виробники стверджують, що крем відновлює природний баланс, текстуру та сяйво шкіри, зволожуючи та живлячи її.

Тканинна маска

Тканинна маска для обличчя з екстрактом канабісу Cannabis Sheet Facial Mask (252 грн) / Фото: makeup.com.ua

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Український бренд косметики Cannabis відомий своєю спеціалізацією з випуску бьюті-продуктів на основі конопель. Тканинна маска для обличчя з екстрактом канабісу забезпечить інтенсивне та глибоке зволоження, а також насичення живильними компонентами.

Застосовувати маску варто 1-2 рази на тиждень. Засіб усуває тьмяність, сприяє омолодженню, розгладжує мімічні зморшки. В результаті шкіра матиме здоровий вигляд.

Порада: наносьте маску на 10-15 хвилин і тримайте її лежачи, щоб вона не відтягувала ніжну шкіру обличчя.

Сироватка

Олія-сироватка з екстрактом канабісу для сухої шкіри Dr. Kadir Hemp Essential Oil Serum For Dry Skin (1700 грн) / Фото: makeup.com.ua

Цей засіб ізраїльського бренду Dr. Kadir краще застосовувати власницям сухої шкіри обличчя після 30 років. Масло-сироватка покращить текстуру, забезпечить ефективну омолоджуючу дію завдяки тому, що у складі засобу міститься 10% олії насіння конопель холодного віджиму, 5% вітаміну Е та сквален.

Нічний догляд

Лікувальний нічний флюїд з канабісом Yucos Medical Night Fluid Anti Acne (333 грн) / Фото: makeup.com.ua

Лікувальний флюїд розробила українська компанія Yucos спеціально для боротьби з акне – відновлення проблемної шкіри та нормалізації роботи сальних залоз. Засіб потрібно наносити на ніч, він швидко поглинається та має легку текстуру. Виробник обіцяє, що вже вранці ваша шкіра буде пружнішою, оксамитовою, а при регулярному догляді – гладкою, рівною і без запалень.

Гель для вмивання

Очищаючий гель з маслом насіння конопель KIEHL'S Cannabis Sativa Seed Oil (932 грн) / Фото: brocard.ua

В асортименті американської марки Kiehl's, яка працює з 1851 року, є гель для проблемної шкіри. Якщо ваша шкіра схильна до почервоніння, цей засіб здатний дбайливо її очистити, зберігаючи зволоження.

Цікаво, що у складі засобу 96% інгредієнтів натурального походження з трав'яною сумішшю олії насіння конопель холодного віджиму та олії зеленої орегано.

Читайте про те, як працює канабіс у косметичних продуктах на сайті Vogue.ua.