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Чертова дюжина идей костюмов на Хэллоуин 2021 (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
20 октября, 17:36
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Мы выбрали 13 самых интересных идей для костюмов, которые отсылают к важным и не менее интересным событиям последнего времени. Вдохновляйтесь!
Самые знаковые образы года идеальны для Хэллоуина 20221
Самые знаковые образы года идеальны для Хэллоуина 20221

Хэллоуин почти у порога, а вы еще не решили в каком образе встретите ночь с 31-го октября на 1-е ноября? Не беда. Вдохновившись коллекциями модных брендов, которые дизайнеры представили на подиуме для сезона весна-лето 2022, уже выбрали самые эффектные маски для праздника.

Мы решили помочь вам и с дилеммой, в какого героя перевоплотиться. Собрали для вас идеи и варианты, вдохновленные некоторыми из самых запоминающихся образов с красных дорожек, самые раскрученных сериалов и блокбастеров 2021 года.

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Проще всех в этом году будет поклонникам драмы Netflix "Игра в кальмара". Они могут одеться как один из игроков в полностью зеленый спортивный костюм или надеть красную форму охранников с черным фехтовальным шлемом.

Присоединитесь к отряду самоубийц в образе Харли Квинн, или воссоздайте безликий образ Ким Кардашьян, в котором она появилась на бале Института костюма Met Gala в этом году. Выбор за вами. Смотрите нашу подборку из 13 идей.

И помните, в этом году Хэллоуин припадает на день перевода времени. А значит праздновать мы будем 25 часов. Хватит времени даже немного выспаться перед рабочим днем.

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"Игра в кальмара"

Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: Imdb.com

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в Balenciaga
Ким Кардашьян в Balenciaga / Фото: instagram.com/kimkardashian

Харли Квинн

Кадр из фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
Кадр из фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" / Фото: Imdb.com

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Джокер

Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер" / Фото: Imdb.com

Круэлла Де Виль

Кадр из фильма "Круэлла"
Кадр из фильма "Круэлла" / Фото: Imdb.com

Берни Сандерс

Гарри Стайлс

Гарри Стайлс
Гарри Стайлс / Фото: Getty Images

Билли Айлиш в образе Мэрилин Монро

Джеймс Бонд

Кадр из фильма "Не время умирать"
Кадр из фильма "Не время умирать" / Фото: Imdb.com

"Бриджертоны"

Кадр из сериала "Бриджертоны"
Кадр из сериала "Бриджертоны" / Фото: themoviedb.org

Леди Гага

Леди Гага в Valentino
Леди Гага в Valentino / Фото: Valentino

"Дюна"

Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма "Дюна" / Фото: Imdb.com

Илон Маск

/ Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали о 11 лучших костюмах знаменитостей на Хэллоуин, которые стоит повторить.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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