10 масок на Хэллоуин: модные идеи дизайнеров из коллекций весна-лето 2022

Самые жуткие праздники в этом году выглядят немного иначе из-за продолжающейся пандемии, но у вас все равно будет возможность нарядиться в устрашающие костюмы на Хэллоуин 2021

Самые эффектные маски с показов сезона весна-лето 2022 / Фото: Vogue

Чтобы помочь вам определиться с нарядом, мы выбрали самые эффектные образы знаменитостей, которыми стоит вдохновляться.

Независимо от того, как вы решите отпраздновать День всех святых в этом году – будь то в Zoom или с друзьями на вечеринке – вам понадобится потрясающий костюм. Безусловно, вам понадобится самый незаменимый аксессуар последнего времени – маска.

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Хотя нас еще ждут прогнозы о том, какие костюмы на Хэллоуин в 2021 году станут самыми популярными, подобрать самые трендовые элементы можно уже сейчас. Некоторые из них можно без труда сделать своими руками.

Мы выбрали самые идеальные интерпретации масок для лица из коллекций дизайнеров сезона весна-лето 2022. Конечно, стоит убедиться, что вы останетесь в безопасности в ночь на Хэллоуин, так как такие варианты вряд ли защитят от COVID-19, особенно не вакцинированных.

Призрак оперы

AZ Factory SS 2022 / Фото: Vogue

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Невеста Дракулы

Alexander McQueen SS 2022 / Фото: Vogue

Слиться с интерьером

Marine Serre SS 2022 / Фото: Vogue

Пакет на голове

Takahiro Miyashita SS 2022 / Фото: Vogue

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Черная вдова

Schiaparelli SS 2022 / Фото: Vogue

Дитя природы

Collina Strada SS 2022 / Фото: Vogue

В стиле Канье Уэста

Balenciaga SS 2022 / Фото: Vogue

Летучая мышь

Loewe SS 2022 / Фото: Vogue

Жертва паука

Olivier Theyskens SS 2022 / Фото: Vogue

Гипюр на карнавал

Maison Margiela SS 2022 / Фото: instagram.com/maisonmargiela/

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