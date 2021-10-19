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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

10 масок на Хэллоуин: модные идеи дизайнеров из коллекций весна-лето 2022

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
19 октября, 11:39
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Самые жуткие праздники в этом году выглядят немного иначе из-за продолжающейся пандемии, но у вас все равно будет возможность нарядиться в устрашающие костюмы на Хэллоуин 2021
Самые эффектные маски с показов сезона весна-лето 2022
Самые эффектные маски с показов сезона весна-лето 2022 / Фото: Vogue

Чтобы помочь вам определиться с нарядом, мы выбрали самые эффектные образы знаменитостей, которыми стоит вдохновляться.

Независимо от того, как вы решите отпраздновать День всех святых в этом году – будь то в Zoom или с друзьями на вечеринке – вам понадобится потрясающий костюм. Безусловно, вам понадобится самый незаменимый аксессуар последнего времени – маска.

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Хотя нас еще ждут прогнозы о том, какие костюмы на Хэллоуин в 2021 году станут самыми популярными, подобрать самые трендовые элементы можно уже сейчас. Некоторые из них можно без труда сделать своими руками.

Мы выбрали самые идеальные интерпретации масок для лица из коллекций дизайнеров сезона весна-лето 2022. Конечно, стоит убедиться, что вы останетесь в безопасности в ночь на Хэллоуин, так как такие варианты вряд ли защитят от COVID-19, особенно не вакцинированных.

Призрак оперы

AZ Factory SS 2022
AZ Factory SS 2022 / Фото: Vogue

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Невеста Дракулы

Alexander McQueen SS 2022
Alexander McQueen SS 2022 / Фото: Vogue

Слиться с интерьером

Marine Serre SS 2022
Marine Serre SS 2022 / Фото: Vogue

Пакет на голове

Takahiro Miyashita SS 2022
Takahiro Miyashita SS 2022 / Фото: Vogue

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Черная вдова

Schiaparelli SS 2022
Schiaparelli SS 2022 / Фото: Vogue

Дитя природы

Collina Strada SS 2022
Collina Strada SS 2022 / Фото: Vogue

В стиле Канье Уэста

Balenciaga SS 2022
Balenciaga SS 2022 / Фото: Vogue

Летучая мышь

Loewe SS 2022
Loewe SS 2022 / Фото: Vogue

Жертва паука

Olivier Theyskens SS 2022
Olivier Theyskens SS 2022 / Фото: Vogue

Гипюр на карнавал

Maison Margiela SS 2022
Maison Margiela SS 2022 / Фото: instagram.com/maisonmargiela/

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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