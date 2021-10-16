11 лучших костюмов знаменитостей на Хэллоуин, которые стоит повторить

Хайди Клум, Бейонсе, Кайли и Кендалл Дженнер, Cardi B и другие. Собрали для вас самые эффектные образы звезд на Хэллоуин, которые вдохновят на новые луки

Самые эффектные костюмы знаменитостей на Хэллоуин / Фото: instagram.com/gigihadid, instagram.com/haileybieber, instagram.com/iamcardib

В канун Дня всех святых, 31 октября, мы будем отмечать самый веселый и зловещий праздник – Хэллоуин. Событие, которое восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, каждый год привлекает все больше внимания. Мы покупаем невероятные костюмы, готовим устрашающие коктейли и собираемся с друзьями, чтобы повеселиться.

Никто не выбирает костюмы на Хэллоуин лучше, чем голливудские знаменитости. Конечно, они не ограничены в бюджете, армии помощников, которые готовы воплотить самую безумную идею в жизнь.

Реклама

В преддверии празднования Хэллоуина в этом году, мы собрали лучших образы звезд, от Хайди Клум, Кендалл и Кайли Дженнер, Крисси Тейген, Cardi B и Бейонсе.

Если вы еще не придумали, в чем пойдете отмечать День всех святых в 2021 году, вдохновляйтесь самыми эффектными образами. Собрали для вас 11 таких.

Реклама

Реклама

Читайте также: