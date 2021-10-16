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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

11 лучших костюмов знаменитостей на Хэллоуин, которые стоит повторить

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
16 октября, 08:00
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Хайди Клум, Бейонсе, Кайли и Кендалл Дженнер, Cardi B и другие. Собрали для вас самые эффектные образы звезд на Хэллоуин, которые вдохновят на новые луки
Самые эффектные костюмы знаменитостей на Хэллоуин
Самые эффектные костюмы знаменитостей на Хэллоуин / Фото: instagram.com/gigihadid, instagram.com/haileybieber, instagram.com/iamcardib

В канун Дня всех святых, 31 октября, мы будем отмечать самый веселый и зловещий праздник – Хэллоуин. Событие, которое восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, каждый год привлекает все больше внимания. Мы покупаем невероятные костюмы, готовим устрашающие коктейли и собираемся с друзьями, чтобы повеселиться.

Никто не выбирает костюмы на Хэллоуин лучше, чем голливудские знаменитости. Конечно, они не ограничены в бюджете, армии помощников, которые готовы воплотить самую безумную идею в жизнь.

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В преддверии празднования Хэллоуина в этом году, мы собрали лучших образы звезд, от Хайди Клум, Кендалл и Кайли Дженнер, Крисси Тейген, Cardi B и Бейонсе.

Если вы еще не придумали, в чем пойдете отмечать День всех святых в 2021 году, вдохновляйтесь самыми эффектными образами. Собрали для вас 11 таких.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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