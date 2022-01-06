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Чудеса эквилибристики: Джиджи Хадид выполняет цирковые трюки в новой съемке

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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6 января, 11:46
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Звезда в который раз опровергла убеждение, что быть моделью — легко
Новая фотосессия Джиджи Хадид для V Magazine
Новая фотосессия Джиджи Хадид для V Magazine / Фото: Коллаж: Сегодня

Американская супермодель Джиджи Хадид, в жизни которой недавно случился коллапс из-за побившего ее мать жениха-абьюзера, снялась в новой фотосессии. В процессе сьемки знаменитость удивила акробатическими талантами, рассказали в V Magazine.

Модель снялась в нарядах из новых коллекций Burberry, Balenciaga, Louis Vuitton и Saint Laurent для знаменитого фотографа Марио Сорренти. 26-летняя манекенщица удивила гимнастическими трюками.

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Джиджи Хадид удивила грацией в новой фотосессии
Джиджи Хадид удивила грацией в новой фотосессии / Фото: instagram.com/gigihadid

Так, редакция рассказала, что девушка летала на трапеции, куда ей пришлось взобраться более 10 раз для идеального кадра. А сама фотососсия получила название "Прыжок веры".

Новая фотосессия Джиджи Хадид для V Magazine удивила своей сложностью
Новая фотосессия Джиджи Хадид для V Magazine удивила своей сложностью / Фото: instagram.com/gigihadid

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Я подумал: "Боже мой, разве она может это сделать? Это так опасно". Я всегда в первую очередь беспокоился о безопасности. А потом я подумал: "Ну, она настолько крутая, что стоит попробовать".

— рассказал фотограф, комментируя съемку.

Джиджи Хадид удивила грацией в новой фотосессии
Джиджи Хадид удивила грацией в новой фотосессии / Фото: instagram.com/gigihadid

Новая фотосессия Джиджи Хадид для V Magazine
Новая фотосессия Джиджи Хадид для V Magazine / Фото: instagram.com/gigihadid

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Новая фотосессия Джиджи Хадид для V Magazine удивила своей сложностью
Новая фотосессия Джиджи Хадид для V Magazine удивила своей сложностью / Фото: instagram.com/gigihadid

Отметим, что в интервью с V Magazine Хадид не затронула тему своей личной жизни.

Напомним, что недавно Белла Хадид на своем примере показала изнанку жизни супермодели.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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