Чудеса еквілібристики: Джіджі Хадід виконує циркові трюки у новій зйомці

Американська супермодель Джіджі Хадід, у житті якої нещодавно стався колапс через побившого її матір нареченого-аб'юзера, знялася у новій фотосесії. У процесі зйомки знаменитість здивувала акробатичними талантами, розповіли в V Magazine.
Модель знялася в образах із нових колекцій Burberry, Balenciaga, Louis Vuitton і Saint Laurent для знаменитого фотографа Маріо Сорренті. 26-річна манекенниця здивувала гімнастичними трюками.
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Так, редакція розповіла, що дівчина літала на трапеції, куди їй довелося піднятися понад 10 разів для ідеального кадру. А сама фотососія отримала назву "Стрибок віри".
Я подумав: "Боже мій, хіба вона може це зробити? Це так небезпечно". Я завжди насамперед турбувався про безпеку. А потім я подумав: "Ну вона настільки крута, що варто спробувати".
— розповів фотограф, коментуючи зйомку.
Зазначимо, що в інтерв'ю з V Magazine Хадід не торкнулася теми свого особистого життя.
Нагадаємо, що нещодавно Белла Хадід на своєму прикладі показала виворот життя супермоделі.