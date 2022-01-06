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Чудеса еквілібристики: Джіджі Хадід виконує циркові трюки у новій зйомці

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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6 січня, 11:46
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Зірка вкотре спростувала переконання, що бути моделлю легко
Нова фотосесія Джіджі Хадід для V Magazine
Нова фотосесія Джіджі Хадід для V Magazine / Фото: Колаж: Сьогодні

Американська супермодель Джіджі Хадід, у житті якої нещодавно стався колапс через побившого її матір нареченого-аб'юзера, знялася у новій фотосесії. У процесі зйомки знаменитість здивувала акробатичними талантами, розповіли в V Magazine.

Модель знялася в образах із нових колекцій Burberry, Balenciaga, Louis Vuitton і Saint Laurent для знаменитого фотографа Маріо Сорренті. 26-річна манекенниця здивувала гімнастичними трюками.

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Джіджі Хадід здивувала грацією у новій фотосесії
Джіджі Хадід здивувала грацією у новій фотосесії / Фото: instagram.com/gigihadid

Так, редакція розповіла, що дівчина літала на трапеції, куди їй довелося піднятися понад 10 разів для ідеального кадру. А сама фотососія отримала назву "Стрибок віри".

Нова фотосесія Джіджі Хадід для V Magazine здивувала своєю складністю
Нова фотосесія Джіджі Хадід для V Magazine здивувала своєю складністю / Фото: instagram.com/gigihadid

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Я подумав: "Боже мій, хіба вона може це зробити? Це так небезпечно". Я завжди насамперед турбувався про безпеку. А потім я подумав: "Ну вона настільки крута, що варто спробувати".

— розповів фотограф, коментуючи зйомку.

Джіджі Хадід здивувала грацією у новій фотосесії
Джіджі Хадід здивувала грацією у новій фотосесії / Фото: instagram.com/gigihadid

Нова фотосесія Джіджі Хадід для V Magazine
Нова фотосесія Джіджі Хадід для V Magazine / Фото: instagram.com/gigihadid

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Нова фотосесія Джіджі Хадід для V Magazine здивувала своєю складністю
Нова фотосесія Джіджі Хадід для V Magazine здивувала своєю складністю / Фото: instagram.com/gigihadid

Зазначимо, що в інтерв'ю з V Magazine Хадід не торкнулася теми свого особистого життя.

Нагадаємо, що нещодавно Белла Хадід на своєму прикладі показала виворот життя супермоделі.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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