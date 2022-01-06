Чудеса еквілібристики: Джіджі Хадід виконує циркові трюки у новій зйомці

Зірка вкотре спростувала переконання, що бути моделлю легко

Нова фотосесія Джіджі Хадід для V Magazine / Фото: Колаж: Сьогодні

Американська супермодель Джіджі Хадід, у житті якої нещодавно стався колапс через побившого її матір нареченого-аб'юзера, знялася у новій фотосесії. У процесі зйомки знаменитість здивувала акробатичними талантами, розповіли в V Magazine.

Модель знялася в образах із нових колекцій Burberry, Balenciaga, Louis Vuitton і Saint Laurent для знаменитого фотографа Маріо Сорренті. 26-річна манекенниця здивувала гімнастичними трюками.

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Джіджі Хадід здивувала грацією у новій фотосесії / Фото: instagram.com/gigihadid

Так, редакція розповіла, що дівчина літала на трапеції, куди їй довелося піднятися понад 10 разів для ідеального кадру. А сама фотососія отримала назву "Стрибок віри".

Нова фотосесія Джіджі Хадід для V Magazine здивувала своєю складністю / Фото: instagram.com/gigihadid

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Я подумав: "Боже мій, хіба вона може це зробити? Це так небезпечно". Я завжди насамперед турбувався про безпеку. А потім я подумав: "Ну вона настільки крута, що варто спробувати".

— розповів фотограф, коментуючи зйомку.

Джіджі Хадід здивувала грацією у новій фотосесії / Фото: instagram.com/gigihadid

Нова фотосесія Джіджі Хадід для V Magazine / Фото: instagram.com/gigihadid

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Нова фотосесія Джіджі Хадід для V Magazine здивувала своєю складністю / Фото: instagram.com/gigihadid

Зазначимо, що в інтерв'ю з V Magazine Хадід не торкнулася теми свого особистого життя.

Нагадаємо, що нещодавно Белла Хадід на своєму прикладі показала виворот життя супермоделі.