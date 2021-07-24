Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди поїхати у відпустку

Як правильно худнути

Готуємо джем з абрикос

Модні джинси

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

Дивакувата мама: 7 стильних образів Ольги Сумської з хусткою

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
24 липня, 17:05
Копіювати лінк
Ідеї на літо від Ольги Сумської – як правильно носити хустки та з чим їх поєднувати. Записуємо і ходимо красиві!
Ольга Сумська показала стильні образи зі зйомок
Ольга Сумська показала стильні образи зі зйомок / Фото: instagram.com/olgasumska

Акторка Ольга Сумська, яка нещодавно вразила нас усіх фігурою в купальнику, поділилася своїм новим образом для проекту "Фіма", де зараз знімається.

В Instagram-профілі Сумська виклала пост з серією фото, на яких вона продемонструвала сім різних луків з хусткою. Якщо ви не знали, як найкраще носити цей аксесуар і з чим його поєднувати, ось вам кілька прикладів.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

У пості Ольга Сумська зізналася, ці хустки настільки їй сподобалися, що вона буде носити їх не тільки на знімальному майданчику, а й у повсякденному житті.

Які ж тільки чудові і зручні ці хустки! Виглядає дуже екстравагантно…І це прямо моє…Ну все, тепер буду так ходити в житті, – написала артистка.

До речі, хустку влітку можна носити й іншими способами. Зазвичай її зав'язують як бандану або косинку.

Як носити хустку влітку / Фото: Рinterest

Аксесуар також використовують замість топа або зав'язують на шиї.

Хустка топ на літо / Фото: Рinterest

Ще один простий але дуже милий варіант – прикрасити хусткою хвіст або низький пучок.

Як зав'язувати хустку / Фото: Рinterest

Раніше ми розповідали, як обрати крабик для волосся і яку зачіску з ним зробити.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Частіше проявляти емоції
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як швидко охолодити каву
Хакнути
Сольник зірки
MONATIK
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Чи гідний сервіс на відпочинку в Україні?
Дізнатися більше про відпочинок
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
18 - 25 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Куди піти
Атмосферні тераси Києва для літніх вечорів
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти