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Calvin Klein показали, как правильно носить джинсы, чтобы не стать жертвой моды

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
5 августа, 14:00
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Американский бренд решил выпустить серию видео, чтобы люди научились правильно подбирать джинсы и сочетать их с другими предметами одежды. Смотрите видео
Белла Хадид и японская певица Рина Саваяма в рекламе MyCalvins
Белла Хадид и японская певица Рина Саваяма в рекламе MyCalvins / Фото: Calvin Klein

Calvin Klein, для рекламной кампании которых снялись дети Синди Кроуфорд, решили навсегда покончить с неумением выбирать и носить джинсы. Модный бренд выпустил мини-сериал, в котором стилистка из Лондона Нелл Калонджи рассказала об основных правилах и модных приемах.

Нелл давно работает в модной индустрии, сотрудничая с глянцевыми изданиями и люксовыми брендами. Всего Calvin Klein выпустили 6-ть эпизодов, каждый из которых посвящен определенной модели: бойфренды, скинни, цветным, летним, укороченным и Mom джинсам.

В роликах стилистка рассказывает, на что нужно обратить внимание при покупке новой пары джинс, учитывая особенности фигуры, какие модели идеальны для лета, как правильно подворачивать штанины, как подбирать обувь и много других полезных советов.

Согласно Нелл, при выборе джинс нужно обращать внимание на посадку, она должна быть идеальной, а также на ткань, цвет и крой.

Интересно, что Calvin Klein решили не заморачиваться над темами, а выбирали по принципу: самые популярные запросы Google-поиска о джинсах.

Посмотреть все эпизоды мини-сериала можно на сайте Calvin Klein.

Несколько лайфхаков от стилистки Нелл Калонджи:

  • Mom джинсы стоит подворачивать, складывая низ штанин ровно, загибая края.
  • Мешковатые джинсы смотрятся стильно, если низ штанин будет скрученным будто в рулон.
  • При выборе ботинок, закрывающих косточки, нужно убедиться, что низ джинс начинается там, где заканчивается обувь.
  • С обувью на каблуках и вовсе не стоит подворачивать джинсы. Лучше выбрать укороченные модели.
  • Главное правило, которым стоит руководствоваться – каждая модель джинс подходит для любого типа фигуры. Если же вы не знаете, как быть с определенной моделью, просто не тратьте на это время, выбирайте те, в которых уверенны.

Ранее мы рассказывали, как в голубом платье от Calvin Klein: нежный образ Сирши Ронан

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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