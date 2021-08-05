Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно

Кавунова дієта

Оновлюємо гардероб

Cніданок за 5 хвилин

Летимо на Міконос

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

Calvin Klein показали, як правильно носити джинси, щоб не стати жертвою моди

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
5 серпня, 14:00
Копіювати лінк
Американський бренд вирішив випустити серію відео, щоб люди навчилися правильно підбирати джинси і поєднувати їх з іншими предметами одягу. Дивіться відео
/ Фото: Calvin Klein

Calvin Klein, для рекламної кампанії яких знялися діти Сінді Кроуфорд, вирішили назавжди покінчити з невмінням вибирати і носити джинси. Модний бренд випустив міні-серіал, в якому стилістка з Лондона Нелл Калонджі розповіла про основні правила і модні прийоми.

Нелл давно працює в модній індустрії, співпрацюючи з глянцевими виданнями та люксовими брендами. Всього Calvin Klein випустили 6-ть епізодів, кожен з яких присвячений певній моделі: бойфренди, скінні, кольоровим, літнім, укороченим і Mom джинсам.

У роликах стилістка розповідає, на що потрібно звернути увагу при покупці нової пари джинс, враховуючи особливості фігури, які моделі ідеальні для літа, як правильно підвертати штанини, як підбирати взуття і багато інших корисних порад.

Згідно Нелл, при виборі джинс потрібно звертати увагу на посадку, вона повинна бути ідеальною, а також на тканину, колір і крій.

Цікаво, що Calvin Klein вирішили не морочитися над темами, а вибрали за принципом: найпопулярніші запити Google-пошуку про джинси.

Подивитися всі епізоди міні-серіалу можна на сайті Calvin Klein .

Кілька лайфхаків від стилістки Нелл Калонджі:

  • Mom джинси варто підвертати, складаючи низ штанин рівно, загинаючи край.
  • Мішкуваті джинси виглядають стильно, якщо низ штанин буде скрученим ніби в рулон.
  • При виборі черевик, що закривають кісточки, потрібно переконатися, що низ джинс починається там, де закінчується взуття.
  • З взуттям на підборах і зовсім не варто підвертати джинси. Краще вибрати укорочені моделі.
  • Головне правило, яким варто керуватися – кожна модель джинс підходить для будь-якого типу фігури. Якщо ж ви не знаєте, як бути з певною моделлю, просто не витрачайте на це час, вибирайте ті, в яких впевнені.

Раніше ми розповідали, як в блакитній сукні від Calvin Klein: ніжний образ Сірша Ронан

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де найкраще купувати продукти
Хочу дізнатись
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Правильно перекушувати
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як не згоріти на пляжі
Хакнути
Сольник зірки
МОГИЛЕВСЬКА
14 серпня / 20:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Леді Гага у сукні-накидці від Valentino
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти