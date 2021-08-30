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10 красивых фото нового секс-символа Испании Патрика Криаду

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
30 августа, 14:05
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25-летний испанец стал новым участником актерского состава мега-популярного сериала на Netflix "Бумажный дом". Рассказываем, что о нем известно
Патрик Криаду
Патрик Криаду / Фото: Imdb.com, instagram.com/patrick.criado/

Совсем скоро, 3 сентября, состоится премьера пятого сезона испанского сериала "Бумажный дом", который вошел в топ-10 самых рейтинговых проектов по версии IMDB в 2020-м году.

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Сюжет сериала разворачивается вокруг группы авантюристов, которые грабят Испанский королевский монетный двор. После операции команда заляжет на дно на два года, а затем начинает работать над новым планом ограбления.

Финальный сезон будет транслироваться с разделением на две части, вторая премьера которого пройдет 3 декабря.

Известно, что в первой половине пятой части сериала будет много жестких сцен и экшена. Съемки проекта шли в прошлом году в Испании, однако из-за пандемии они не раз переносились. Артисты вернулись в работе только в этом году. Продюсеры хранили интригу до последнего, но в августе представили новых героев.

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К актерскому составу присоединились Патрик Криаду и Мигель Сильвестр. Оба актера признались, что счастливы стать частью популярного во всем мире шоу.

Мы же обратили внимание на 25-летнего красавчика Патрика Криаду. Молодой актер уже принял участие в значительном количестве проектов, известных в Испании. Парень увлекается ездой на мотоциклах, стрельбой с автомата Калашникова, путешествиями и альпинизмом.

Выбрали для вас 10 самых красивых снимков Патрика Криаду – новой звезды Голливуда.

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Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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