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10 красивих фото нового секс-символу Іспанії Патріка Кріадо

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
30 серпня, 14:05
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25-річний іспанець став новим учасником акторського складу мега-популярного серіалу на Netflix "Паперовий будинок". Розповідаємо, що про нього відомо
/ Фото: Imdb.com, instagram.com/patrick.criado/

Зовсім скоро, 3 вересня, відбудеться прем'єра п'ятого сезону іспанського серіалу "Паперовий будинок", який увійшов в топ-10 найбільш рейтингових проектів за версією IMDB в 2020-му році.

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Сюжет серіалу розгортається навколо групи авантюристів, які грабують Іспанський королівський монетний двір. Після операції команда залягає на дно на два роки, а потім починає працювати над новим планом пограбування.

Фінальний сезон буде транслюватися з поділом на дві частини, друга прем'єра якого відбудеться 3 грудня.

Відомо, що в першій половині п'ятої частини серіалу буде багато жорстких сцен і екшену. Зйомки проекту йшли в минулому році в Іспанії, проте через пандемію вони не раз переносилися. Артисти повернулися до роботи тільки в цьому році. Продюсери зберігали інтригу до останнього, але в серпні представили нових героїв.

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До акторського складу приєдналися Патрік Кріадо і Мігель Сильвестр. Обидва актори зізналися, що щасливі стати частиною популярного в усьому світі шоу.

Ми ж звернули увагу на 25-річного красеня Патріка Кріадо. Молодий актор вже взяв участь в значній кількості проектів, відомих в Іспанії. Хлопець захоплюється їздою на мотоциклах, стрільбою з автомата Калашникова, подорожами і альпінізмом.

Вибрали для вас 10 найкрасивіших знімків Патріка Кріадо – нової зірки Голлівуду.

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Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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