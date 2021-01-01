"Рада, что 2020-й закончился": беременная Эльза Хоск обнажилась для первого в этом году фото

Модель рассказала, почему 2020 год стал для нее испытанием

"Ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск беременна первенцем. Об этом стало известно в конце сентября, а уже в ближайшее время 31-летняя шведская топ-модель готовится родить малыша.

В своем Instagram-аккаунте Эльза подвела итоги 2020 года и приветствовала 2021-й обнаженным снимком.

На фото будущая мама позировала сидя у окна. На Хоск лишь нижнее белье и белая рубашка. Девушка положила руки на свой живот, который увеличился в несколько раз.

Модель Эльза Хоск Фото: instagram/hoskelsa

"Этот год принес больше изменений, чем я думал, что смогу выдержать... Мы решили завести ребенка. Я продала свою квартиру в Нью-Йорке. Купила дом своей мечты и переехала через всю страну в Лос-Анджелес. За несколько недель до родов я чувствую благодарность за боль, стресс, перемены и страх, потому что это принесло что-то такое положительное и сделало меня сильнее. Я рада, что 2020 год закончился", – поделилась с подписчиками Эльза.

Напомним, Эльза Хоск ждет малыша от своего бойфренда, сооснователя бренда District Vision Тома Дейли. Пара вместе уже около пяти лет.

Ранее мы писали, что топ-модель Эльза Хоск рассекретила пол будущего ребенка.

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