Зірка "Ла-ла Ленду" Емма Стоун вагітна – ЗМІ
Акторка народить первістка від Дейва МакКері
Емма Стоун і Дейв МакКері, які нещодавно таємно одружилися, цього року стануть батьками. Акторка вагітна первістком і дуже щаслива цьому. Незважаючи на положення, Емма продовжує працювати і займатися спортом, каже джерело.
Про вагітність 32-річної Емми Стоун повідомляє Us Weekly, посилаючись на свого інсайдера.
"Вона здається дуже щасливою і дуже схвильованою тим, що стане матір'ю. Вона виглядає чудово, ніби світиться. Вона залишається дуже активною і щодня займається фізичними вправами", – говорить джерело.
Стоун і МакКері почали зустрічатися в жовтні 2017 року. Вони побралися в грудні 2019 року, після того, як разом з'явилися на премії Гільдії кіноакторів США в Лос-Анджелесі, а у вересні 2020 року пара таємно одружилася.
Раніше ми писали, що Емма Стоун впала під час концерту і отримала серйозні травми.
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