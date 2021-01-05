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Зірка "Ла-ла Ленду" Емма Стоун вагітна – ЗМІ

Вчора, 09:38

Акторка народить первістка від Дейва МакКері

Емма Стоун і Дейв МакКері, які нещодавно таємно одружилися, цього року стануть батьками. Акторка вагітна первістком і дуже щаслива цьому. Незважаючи на положення, Емма продовжує працювати і займатися спортом, каже джерело.

Про вагітність 32-річної Емми Стоун повідомляє Us Weekly, посилаючись на свого інсайдера.

Акторка Емма Стоун
Акторка Емма Стоун
Фото: Imdb.com

"Вона здається дуже щасливою і дуже схвильованою тим, що стане матір'ю. Вона виглядає чудово, ніби світиться. Вона залишається дуже активною і щодня займається фізичними вправами", – говорить джерело.

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Емма Стоун і Дейв МакКері
Емма Стоун і Дейв МакКері
Фото: instagram.com/davemccary

Стоун і МакКері почали зустрічатися в жовтні 2017 року. Вони побралися в грудні 2019 року, після того, як разом з'явилися на премії Гільдії кіноакторів США в Лос-Анджелесі, а у вересні 2020 року пара таємно одружилася.

Раніше ми писали, що Емма Стоун впала під час концерту і отримала серйозні травми.

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