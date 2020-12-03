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Марго Робби заменит Эмму Стоун в новой драме режиссера "Ла-Ла Лэнда". Какую актрису выбрали бы вы (голосование)

Сегодня, 12:15

Фильм о звездах Голливуда 1920-х

Звезда "Волка с Уолл-Стрит" и "Отряда самоубийц" Марго Робби может занять место Эммы Стоун в новом фильме Дэмьена Шазелла "Вавилон".

Как сообщает Deadline, что оскароносная Эмма Стоун, ранее сыгравшая в фильме Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд", отказалась от участия в проекте. Причиной стала занятость и расписание актрисы. Теперь с киностудией Paramount ведет переговоры номинантка на "Оскар" Марго Робби. Ее партнером скорее всего станет Брэд Питт.

Эмма Стоун, Марго Робби
Эмма Стоун, Марго Робби
Фото: Getty Images

Фильм "Вавилон" расскажет о жизни голливудских звезд 20-х годов прошлого века. В те годы в киноиндустрии состоялся переход к звуковому кино. В центре сюжета окажется начинающий актер, предположительно – латиноамериканский, который пытается построить свою карьеру. Марго Робби, вероятно, сыграет роль звезды и секс-символа немого кино Клары Боу.

И у Эммы Стоун, и у Марго Робби в фильмографии внушительное количество серьезных ролей.

Но все же, какую актрису на экране хотели видеть вы?

Ранее был объявлен рейтинг актрис, которые чаще других раздеваются на экране.

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