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Выбор зрителей: как проголосовать за лучший фильм кинопремии Золота Дзиґа-2021

Сегодня, 15:21

В Украине стартовало голосование за лучший фильм по мнению зрителей. И повлиять на то, кто станет победителем, можете вы сами

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В этом году зрители могут сделать свой выбор и проголосовать за лучший фильм Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" в номинации "Премия зрительских симпатий". Настоящее Положение определяет порядок, условия проведения онлайн-голосования в номинации "Премия зрительских симпатий" Пятой национальной кинопремии "Золота Дзиґа" и правила голосования для подведения итогов.

Кадры из фильмов "Мои мысли тихие", "Тарас. Возвращение", "Бесславные крепостные", "Крепость Хаджибей"
Кадры из фильмов "Мои мысли тихие", "Тарас. Возвращение", "Бесславные крепостные", "Крепость Хаджибей"
Фото: planetakino, dzygamdb.com

1.2. Голосование начнется "28" апреля в 15:00 (по киевскому времени) и закончится "31" мая в 15:00 (по киевскому времени) 2021 года. В данный период каждый желающий сможет отдать свой голос за одного из перечисленных номинантов.

1.3. Перечень номинантов сформирован руководством ОО "Украинская Киноакадемия" "23" апреля 2021 года по следующим критериям:

  • 1.3.1. к участию в конкурсе допускаются только украинские фильмы (национальные фильмы);
  • 1.3.2. фильм должен быть в прокате не менее неделю в период с "01" января 2020 по "28" февраля 2021;
  • 1.3.3. к участию допускаются фильмы, правообладатели которых подали заявку на участие в Кинопремии и в других номинациях, предусмотренных Пятой Национальной кинопремией "Золота Дзиґа";
  • 1.3.4. в номинацию попадают фильмы (с согласия правообладателя), соответствующие критериям. Лицо, подающее фильм несет ответственность за соблюдение со своей стороны фильма авторских / смежных прав на фильм.

1.4. Список состоит из следующих номинантов:

  1. Атлантида
  2. Безславні кріпаки
  3. Борщ. Секретний інгредієнт
  4. Веронські скарби
  5. Весільний спадок
  6. Де ти, Адаме?
  7. Екс
  8. Забуті
  9. Земля блакитна, ніби апельсин
  10. Зірка Давида Черкаського
  11. Казка старого мельника
  12. Мати Апостолів
  13. Мої думки тихі
  14. Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану
  15. Номери
  16. Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке
  17. Передчуття
  18. Поїзд "Київ-Війна"
  19. Спадок брехні
  20. Східняк
  21. Тарас. Повернення
  22. Толока
  23. Уламки
  24. Фортеця Хаджибей
  25. Черкаси
  26. Юкі

1.5. Прокат – коммерческая демонстрация фильма, как минимум, в 1 (одном) кинотеатре в течение 7 (семи) календарных дней подряд, как минимум, на 1 (одному) сеансе каждый день.

1.6. Украинский фильм – фильм, который является национальным фильмом согласно Закону Украины "О кинематографии", или имеет статус совместного производства в соответствии с действующими международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

1.7. Организатором онлайн-голосования является ОО "Украинская киноакадемия". "Премия зрительских симпатий" проводится на территории Украины с "28" апреля по "31" мая 2021.

1.8. Участники онлайн-голосования предоставляют согласие на обработку всех их персональных данных в соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных" от 01.06.2010 года № 2297-VI. Целью обработки персональных данных существуют обеспечение реализации налоговых отношений и отношений в сфере бухгалтерского учета и аудита, а также отношений в сфере экономической, информационной безопасности и финансового мониторинга. Одновременно участники онлайн-голосования предоставляют согласие на получение обращений (сообщений, отчетов, запросов) от владельца базы персональных данных (ОО "Украинская киноакадемия") средствами почтовой связи, электронной почты, телефоном и / или факсом. В случае изменения персональных данных, в соответствии со ст. 20 Закона Украины "О защите персональных данных" от 01.06.2010 года № 2297-VI, участники онлайн-голосования обязуются в течение 10 рабочих дней сообщить ОО "Украинской киноакадемии" о таком изменении. Такое сообщение будет считаться заявлением на внесение изменений в базу персональных данных.

2. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ

2.1. Сделать свой выбор и проголосовать можно за 1 (одного) из номинантов с 1 (одного) аккаунта и исключительно 1 (один) раз.

2.2 Сделать свой выбор и проголосовать за фильм кинопремии "Золота Дзиґа" в Номинации "Премия зрительских симпатий" необходимо на ресурсе segodnya.ua. Все голосующие должны пройти регистрацию на ресурсе segodnya.ua, подтвердив свою личность.

2.3 Победит фильм, который наберет наибольшее количество голосов за период голосования. Победитель будет определен путем подсчета общего количества голосов за весь период голосования (с "28" апреля по "31" мая 2021).

2.4 Проверку правильности определения результатов голосования осуществляет ООО "Крестон Джи Си Джи Едвайзори".

2.5 Итоги зрительского голосования в Номинации "Премия зрительских симпатий", а также имена победителей в других номинациях, будут объявлены во время церемонии Пятой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" в июне 2021 года.

3. Заключительные положения

3.1. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение принимается Организатором. При этом решение Организатора является окончательным и не подлежит обжалованию.

3.2. Участники, которые нарушают эти Правила, по единоличному решению Организатора могут быть дисквалифицированы и исключены из дальнейшего участия в Конкурсе, в том числе без объяснения причин дисквалификации. Уведомление вас о дисквалификации направляется по электронной почте и / или заказным письмом и / или путем личного сообщения по телефону.

Проголосовать за лучший украинский фильм можно здесь.

Смотрите, как в прошлом году состоялась онлайн-церемония "Золота Дзиґа".

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2021

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