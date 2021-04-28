Вибір глядачів: як проголосувати за найкращий фільм кінопремії Золота Дзиґа-2021

В Україні стартувало голосування за найкращий фільм на думку глядачів. Вплинути на те, хто стане переможцем, можете ви самі

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Цього року глядачі можуть зробити свій вибір та проголосувати за найкращий фільм Національної кінопремії "Золота Дзиґа" в номінації "Премія глядацьких симпатій". Це Положення визначає порядок, умови проведення онлайн голосування в номінації "Премія глядацьких симпатій" П’ятої Національної Кінопремії "Золота Дзиґа" та правила голосування для підбиття підсумків.

Кадри з фільмів "Мої думки тихі", "Тарас. Повернення", "Безславні кріпаки", "Фортеця Хаджибей" Фото: planetakino, dzygamdb.com

1.2. Голосування розпочнеться "28" квітня о 15:00 год. (за київським часом) та закінчиться "31" травня о 15:00 год (за київським часом) 2021 року. В цей період кожен бажаючий зможе віддати свій голос за одного з перелічених номінантів.

1.3. Перелік номінантів сформовано керівництвом ГО "Українська Кіноакадемія" "23" квітня 2021 року за наступними критеріями:

1.3.1. до участі в конкурс допускаються лише українські фільми (національні фільми);

1.3.2. фільм має бути в прокаті не менше, ніж тиждень в період з "01" січня 2020 року по "28" лютого 2021 року;

1.3.3. до участі допускаються фільми, правовласники яких подали заявку на участь у Кінопремії і в інших номінаціях, які передбачені П’ятою Національною Кінопремією "Золота Дзиґа";

1.3.4. в номінацію потрапляють фільми (за згодою правовласника), що відповідають критеріям. Особа, що подає фільм несе відповідальність за дотримання з свого боку фільму авторських/суміжних прав на фільм.

1.4. Перелік складається з наступних номінантів:

Атлантида Безславні кріпаки Борщ. Секретний інгредієнт Веронські скарби Весільний спадок Де ти, Адаме? Екс Забуті Земля блакитна, ніби апельсин Зірка Давида Черкаського Казка старого мельника Мати Апостолів Мої думки тихі Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану Номери Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке Передчуття Поїзд "Київ-Війна" Спадок брехні Східняк Тарас. Повернення Толока Уламки Фортеця Хаджибей Черкаси Юкі

1.5. Прокат – комерційна демонстрація фільму, як мінімум, в 1 (одному) кінотеатрі протягом 7 (семи) календарних днів поспіль, як мінімум, на 1 (одному) сеансі кожного дня.

1.6. Український фільм – фільм, що є національним фільмом згідно Закону України "Про кінематографію", або має статус спільного виробництва відповідно до чинних міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.7. Організатором онлайн-голосування є ГО "Українська кіноакадемія". "Премія глядацьких симпатій" проводиться на території України з "28" квітня по "31" травня 2021 року.

1.8. Учасники онлайн-голосування надають згоду на обробку всіх їх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 року № 2297-VI. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації податкових відносин та відносин в сфері бухгалтерського обліку та аудиту, а також відносин у сфері економічної, інформаційної безпеки та фінансового моніторингу. Одночасно учасники онлайн-голосування надають згоду на отримання звернень (повідомлень, звітів, запитів) від володільця бази персональних даних (ГО "Українська кіноакадемія") засобами поштового зв’язку, електронною поштою, телефоном та/або факсимільним зв’язком. У випадку зміни персональних даних, відповідно до ст. 20 до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 року № 2297-VI, учасники онлайн-голосування зобов’язуються протягом 10 робочих днів повідомити ГО "Українська кіноакадемія" про таку зміну. Таке повідомлення буде вважатися заявою на внесення змін до бази персональних даних.

2. ПРАВИЛА ГОЛОСУВАННЯ

Зробити свій вибір та проголосувати можна за 1 (одного) із номінантів із 1 (одного) аккаунту та виключно 1 (один) раз. Зробити свій вибір та проголосувати за фільм Кінопремії "Золота Дзиґа" у Номінації "Премія глядацьких симпатій" необхідно на ресурсі segodnya.ua. Всі голосувальники мають пройти реєстрацію на ресурсі segodnya.ua, підтвердивши свою особу. Переможе фільм, який набере найбільшу кількість голосів за період голосування. Переможець буде визначений шляхом підрахунку загальної кількості голосів за весь період голосування (з "28" квітня по "31" травня 2021 року). Перевірку правильності визначення результатів голосування здійснює ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Едвайзорі". Підсумки глядацького голосування у Номінації "Премія глядацьких симпатій", а також імена переможців в інших номінаціях, будуть оголошені під час церемонії П’ятої Національної кінопремії "Золота Дзиґа" у червні 2021 року.

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

3.2. Учасники, які порушують ці Правила, за одноособовим рішенням Організатора можуть бути дискваліфіковані та виключені з подальшої участі у Конкурсі, у тому числі без пояснення причин дискваліфікації. Повідомлення вас про дискваліфікацію направляється за допомогою електронної пошти та/або рекомендованим листом та/або шляхом особистого повідомлення по телефону.

Проголосувати за найкращий український фільм можна тут.

Дивіться, як минулого року відбулася онлайн-церемонія "Золотої Дзиґи".

Всі подробиці в спецтемі Золота Дзиґа-2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися