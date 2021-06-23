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Вел "Время" и первым объявил о полете Гагарина: умер советский диктор Виктор Балашов

Сегодня, 20:37

Ведущий проработал на телевидении почти 50 лет, он также дублировал художественные и документальные фильмы

Виктор Балашов / коллаж "Сегодня"
Виктор Балашов / коллаж "Сегодня"

В России на 97 году жизни умер советский и российский диктор Виктор Балашов, который во времена СССР вел программу "Время", а также известен тем, что первым объявил о полете в космос Юрия Гагарина.

Об этом сообщает РБК.

Детали смерти диктора не уточняются, также пока не известны время и место прощания с ним.

Виктор Балашов родился в Москве 24 декабря 1924 года, участвовал в Великой Отечественной войне. А в 1944 году, после трех ранений и контузии, начал работать на Всесоюзном радио, окончив Молодежную театральную студию, организованную при МХАТ.

Чем известен

На Центральном телевидении сначала СССР, а потом России проработал почти 50 лет – с 1947 по 1996 год. Среди самых известных передач, которые он вел – новости "Время" и "Огонек".

12 апреля 1961 года он первым объявил в телеэфире о полете Юрия Гагарина в космос.

Кроме того, Балашов был актером дубляжа документальных и художественных фильмов.

Напомним, 19 июня в Риге умер от двусторонней тяжелой пневмонии, вызванной COVID-19, латвийский писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ.

Мі также сообщали, что 30 мая ушел из жизни на 75-м году жизни украинский литературовед, публицист, прозаик и общественный деятель Михаил Слабошпицкий.

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Россия смерть диктор
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