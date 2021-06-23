Вів "Время" і першим оголосив про політ Гагаріна: помер радянський диктор Віктор Балашов

Ведучий пропрацював на телебаченні майже 50 років, він також дублював художні та документальні фільми

Віктор Балашов / колаж "Сьогодні"

У Росії на 97-му році життя помер радянський і російський диктор Віктор Балашов, який за часів СРСР вів програму "Время", а також відомий тим, що першим оголосив про політ у космос Юрія Гагаріна.

Про це повідомляє РБК.

Деталі смерті диктора не уточнюються, також поки не відомі час і місце прощання з ним.



Віктор Балашов народився у Москві 24 грудня 1924 року, брав участь у Великій Вітчизняній війні. А в 1944 році, після трьох поранень і контузії, почав працювати на Всесоюзному радіо, закінчивши Молодіжну театральну студію, організовану при МХАТ.

Чим відомий

На Центральному телебаченні спочатку СРСР, а потім Росії пропрацював майже 50 років – з 1947 по 1996 рік. Серед найвідоміших передач, які він вів – новини "Время" і "Огонек".

12 квітня 1961 року він першим оголосив у телеефірі про політ Юрія Гагаріна у космос.

Крім того, Балашов був актором дубляжу документальних і художніх фільмів.

Нагадаємо, 19 червня у Ризі помер від двосторонньої важкої пневмонії, викликаної COVID-19, латвійський письменник і сценарист В'ячеслав Солдатенко, відомий під псевдонімом Слава Се.

Мы також повідомляли, що 30 травня пішов Із життя на 75-му році життя український літературознавець, публіцист, прозаїк і громадський діяч Михайло Слабошпицький.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися