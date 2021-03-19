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Бывшая девушка "Холостяка" ждет ребенка от мужчины, бросившего беременную супругу: фото

Сегодня, 14:25

Тимати и Алекса встречались в течение трех лет

Бывшая девушка рэпера и участника российского "Холостяка" Тиматим беременна первенцем. 32-летняя экс-участница "Фабрики звезд-4" Алекса ждет ребенка от своего жениха Вячеслава Дайчева.

О своей беременности Алекса (настоящее имя – Александра Чвикова) объявила в своем Instagram-профиле.

"В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни", – подписала фото певица.

Тимати и Алекса
Тимати и Алекса
Фото: instagram.com/aleksa___official, trendru.info

Алекса и Тимати познакомились в 2004 году на музыкальном проекте "Фабрика звезду-4". Тогда за их отношениями следила многомиллионная публика. Алексе было 16 лет, а Тимати едва исполнилось 21. Влюбленные встречались в течение трех лет, а после расставания сохранили теплые отношения.

Недавно Алекса приняла предложение руки и сердца от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, который бросил свою беременную супругу Сашу Сивкову на последних неделях беременности. Саша, к слову, является танцовщицей балета Филиппа Киркорова.

К слову, Алекса родилась в Украине,в Донецке. Ее отец – украинский бизнесмен Александр Чвиков, один из руководителей донецкой компании "Енергозбутпром", которая занимается производством стеновых блоков.

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