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В интервью Юрия Дудя судебная экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков

Сегодня, 14:51

Пропаганду запрещенных веществ нашли в двух интервью – с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем

Юрия Дудя обвинили в пропаганде наркотиков в его двух интервью
Юрия Дудя обвинили в пропаганде наркотиков в его двух интервью
Фото: скриншот, instagram.com/morgen_shtern

В двух интервью российского блогера и журналиста Юрия Дудя нашли пропаганду наркотиков. Речь идет о скандальной беседе с блогером Ивангаем, а также – с рэпером Моргенштерном.

Как сообщает ТАСС, материалы административного дела по пропаганде наркотиков поступили в один из районных судов Москвы.

"Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Материалы дела были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы для принятия дальнейшего решения по этому делу", – сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Ивангай (слева) и Дудь. Скриншот
Ивангай (слева) и Дудь. Скриншот

Сообщается также, что в апреле этого года Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

В своих интервью Дудь действительно обсуждал с гостями тему запрещенных веществ. В частности, у Ивангая он попросил уточнить, как обстоят его дела с наркотиками, на что блогер дал довольно развернутый ответ. Часть пришлось вырезать, но это, как теперь выяснилось, не помешало МВД РФ возбудить административное дело.

Отметим, что рэпер Моргенштерн, с которым Дудь также обсуждал тему наркотиков, недавно был обвинен в пропаганде запрещенных веществ в своих клипах. 3 июня, в Москве состоялось судебное заседание о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна. Суд постановил, что рэперу необходимо будет заплатить 100 тысяч рублей (около 38 тысяч гривен) за пропаганду запрещенных веществ в двух треках: "Розовое вино-2" и Family.

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