В інтерв'ю Юрія Дудя судова експертиза підтвердила пропаганду наркотиків

Пропаганду заборонених речовин знайшли в двох інтерв'ю – з репером Моргенштерном і блогером Івангаєм

Юрія Дудя звинуватили в пропаганді наркотиків в його двох інтерв'ю Фото: скриншот, instagram.com/morgen_shtern

У двох інтерв'ю російського блогера і журналіста Юрія Дудя знайшли пропаганду наркотиків. Йдеться про скандальну бесіду з блогером Івангаєм, а також – з репером Моргенштерном.

Як повідомляє ТАСС, матеріали адміністративної справи щодо пропаганди наркотиків надійшли в один з районних судів Москви.

"Офіційні психолингвистичні судові експертизи, проведені в рамках адміністративної справи, підтвердили факти пропаганди наркотиків в двох інтерв'ю блогера Юрія Дудя. Матеріали справи були направлені до Зюзінського районного суду міста Москви для прийняття подальшого рішення щодо цієї справи", – повідомила директорка Ліги безпечного інтернету, членкиня громадської палати Росії Катерина Мізуліна.

Івангай (зліва) і Дудь. Скріншот

Повідомляється також, що в квітні цього року Ліга безпечного інтернету звернулася до Головного управління з контролю за оборотом наркотиків МВС Росії з проханням перевірити інтерв'ю Юрія Дудя на предмет пропаганди заборонених речовин.

У своїх інтерв'ю Дудь дійсно обговорював з гостями тему заборонених речовин. Зокрема, у Івангая він попросив уточнити, як йдуть його справи з наркотиками, на що блогер дав досить розгорнуту відповідь. Частину довелося вирізати, але це, як тепер з'ясувалося, не завадило МВС РФ порушити адміністративну справу.

Зазначимо, що репер Моргенштерн, з яким Дудь також обговорював тему наркотиків, недавно був звинувачений в пропаганді заборонених речовин в своїх кліпах. 3 червня, в Москві відбулося судове засідання про пропаганду наркотиків в піснях Моргенштерна. Суд постановив, що реперу необхідно буде заплатити 100 тисяч рублів (близько 38 тисяч гривень) за пропаганду заборонених речовин в двох треках: "Розовое вино-2" і Family.

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