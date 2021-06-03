Отличный цирк: Моргенштерна оштрафовали всего на 1360 долларов за пропаганду наркотиков в клипах
Артист опубликовал фото и видео из здания суда, где проходило заседание. Он также отметил, что не верит в справедливость
Сегодня, 3 июня, в Москве состоялось судебное заседание о пропаганде наркотиков в песнях скандального рэпера Моргенштерна.
Как пишет Telegram-канал Life Shot, суд постановил, что рэперу необходимо будет заплатить 100 тысяч рублей (около 38 тысяч гривен) за пропаганду запрещенных веществ в двух треках: "Розовое вино-2" и Family. Сам музыкант не согласен с таким решением, приговор выслушал с улыбкой.
"Мы все прекрасно понимаем, что мы сейчас в большом отличном цирке, который дарит всем настроение. И это главное", – цитирует слова Моргенштерна StarHit.
Ранее сообщалось, что рэперу грозит штраф до одного миллиона рублей (около 373 тысяч гривен). Как заявлял Моргенштерн, для него это "копейки".
Отметим, это не первый скандал с участием исполнителя. Не так давно в России хотели запретить клип Моргенштерна и Dj Smash, потому что видео на песню "Новая волна" оскорбляет чувства верующих. В клипе музыканты появились в образах, стилизированных под католические сутаны, а главной локацией ролика является храм. По сюжету, артисты устраивают там вечеринку, узнав, что на Землю летит большой астероид.
Ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров поддержал Моргенштерна. Он сказал, что рэпер напоминает ему его самого в начале пути. Как известно, лидер "Ленинграда" тоже вначале имел скандальную славу: провокационные тексты песен, ссоры со знаменитостями и другие яркие выходки.
Напомним, российского рэпера Моргенштерна, который ранее заявил, что он "банально боится" приезжать в Украину, внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Валеев Алишер (настоящее имя рэпера) появился в списке под номером 25 на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.
Смотрите в сюжете, у кого еще из звезд были проблемы с законом:
Если вы еще не в курсе, почему же такой ажиотаж вокруг этого рэпера, ранее мы рассказали, кто такой Моргенштерн.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное