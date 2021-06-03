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Отличный цирк: Моргенштерна оштрафовали всего на 1360 долларов за пропаганду наркотиков в клипах

Сегодня, 16:26

Артист опубликовал фото и видео из здания суда, где проходило заседание. Он также отметил, что не верит в справедливость

Моргенштерн на судебном заседании
Моргенштерн на судебном заседании
Фото: instagram.com/morgen_shtern

Сегодня, 3 июня, в Москве состоялось судебное заседание о пропаганде наркотиков в песнях скандального рэпера Моргенштерна.

Как пишет Telegram-канал Life Shot, суд постановил, что рэперу необходимо будет заплатить 100 тысяч рублей (около 38 тысяч гривен) за пропаганду запрещенных веществ в двух треках: "Розовое вино-2" и Family. Сам музыкант не согласен с таким решением, приговор выслушал с улыбкой.

"Мы все прекрасно понимаем, что мы сейчас в большом отличном цирке, который дарит всем настроение. И это главное", – цитирует слова Моргенштерна StarHit.

Моргенштерн
Моргенштерн
Фото: instagram.com/morgen_shtern

Ранее сообщалось, что рэперу грозит штраф до одного миллиона рублей (около 373 тысяч гривен). Как заявлял Моргенштерн, для него это "копейки".

Отметим, это не первый скандал с участием исполнителя. Не так давно в России хотели запретить клип Моргенштерна и Dj Smash, потому что видео на песню "Новая волна" оскорбляет чувства верующих. В клипе музыканты появились в образах, стилизированных под католические сутаны, а главной локацией ролика является храм. По сюжету, артисты устраивают там вечеринку, узнав, что на Землю летит большой астероид.

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров поддержал Моргенштерна. Он сказал, что рэпер напоминает ему его самого в начале пути. Как известно, лидер "Ленинграда" тоже вначале имел скандальную славу: провокационные тексты песен, ссоры со знаменитостями и другие яркие выходки.

Напомним, российского рэпера Моргенштерна, который ранее заявил, что он "банально боится" приезжать в Украину, внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Валеев Алишер (настоящее имя рэпера) появился в списке под номером 25 на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Смотрите в сюжете, у кого еще из звезд были проблемы с законом:

Если вы еще не в курсе, почему же такой ажиотаж вокруг этого рэпера, ранее мы рассказали, кто такой Моргенштерн.

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