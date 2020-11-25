В Белом доме устроят громкую вечеринку в разгар пандемии
Мелания Трамп сообщает, что шумное празднование состоится 30 ноября
Вечеринку в разгар пандемии планируют в Белом Доме. Американские СМИ показали копию приглашения. Что это за вечеринка и когда она пройдет – далее в материале.
В копии приглашения на вечеринку, которая попала в СМИ, первая леди США Мелания Трамп сообщает, что шумное празднование состоится в президентской резиденции 30 ноября.
И это в то время, когда рядовых американцев политики призвали сидеть дома и ограничить контакты. Их даже попросили не ездить к родственникам на традиционный праздник – День благодарения, который будут отмечать завтра.
Стоит отметить, что Соединенные Штаты остаются на первом месте по количеству инфицированных. Там уже заболели более 12,5 миллионов человек.
Ранее Мелания Трамп стильно проводила свою последнюю елку в Белом доме.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное