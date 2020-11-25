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В Белом доме устроят громкую вечеринку в разгар пандемии

Сегодня, 15:48

Мелания Трамп сообщает, что шумное празднование состоится 30 ноября

Вечеринку в разгар пандемии планируют в Белом Доме. Американские СМИ показали копию приглашения. Что это за вечеринка и когда она пройдет – далее в материале.

Видео: Сегодня

В копии приглашения на вечеринку, которая попала в СМИ, первая леди США Мелания Трамп сообщает, что шумное празднование состоится в президентской резиденции 30 ноября.

И это в то время, когда рядовых американцев политики призвали сидеть дома и ограничить контакты. Их даже попросили не ездить к родственникам на традиционный праздник – День благодарения, который будут отмечать завтра.

Мелания Трамп встречает последнюю елку в Белом доме
Мелания Трамп встречает последнюю елку в Белом доме
Фото: Getty Images

Стоит отметить, что Соединенные Штаты остаются на первом месте по количеству инфицированных. Там уже заболели более 12,5 миллионов человек.

Ранее Мелания Трамп стильно проводила свою последнюю елку в Белом доме.

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Белый дом вечеринка Мелания Трамп
Источник: Сегодня
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