В новом цвете волос и роскошном пальто. Мелания Трамп стильно проводила свою последнюю елку в Белом доме
Супруга Дональда трампа выглядела невероятно довольной
Первая леди США продолжила давнюю традицию, несмотря на пандемию коронавируса, и встретила праздничную елку в последний праздничный сезон Трампов в президентской резиденции.
Как сообщает таблоид Mirror, президент Дональд Трамп не присутствовал при доставке елки, а вот его супруга Мелания блеснула новым цветом волос и выглядела довольно, позируя перед фотографами.
Мелания Трамп наблюдала за прибытием Пихты Фразера под рождественские песни, которые исполнил военный оркестр. Хвойное дерево, которое привезли на конном экипаже, родом из в живописного штата Западная Вирджиния.
Мелания сделала фотографии с фермерами, пожелала ожидающей прессе счастливого Рождества, и вернулась в резиденцию. К слову, вопрос одного из журналистов о том, как дела у Дональда Трампа, Мелания проигнорировала.
Напомним, что ранее Мелания Трамп неожиданно поддержала супруга в пересчете "незаконных" голосов. До этого появились слухи о том, что экс первая леди США подает на развод с Дональдом Трампом.
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