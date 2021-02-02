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Узнай Зиброва: как выглядел украинский секс-символ без усов (фото)

Сегодня, 16:35

Певец поделился архивными фото

Певец Павел Зибров решил удивить и порадовать поклонников. Артист поделился в Instagram архивными фото, как он выглядел в детстве. Теперь у подписчиков появилась возможность увидеть певца без его фирменного атрибута – густых усов.

Зибров опубликовал фото разных годов. На архивных снимках артист запечатлен со своим братом Владимиром. Певец рассказал, что эти фото его дочь Диана отсканировала и разрисовала, так как они были черно-белыми. Зибров признался, что сейчас фотографии будто бы ожили.

Павел Зибров с братом
Павел Зибров с братом
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с братом
Павел Зибров с братом
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с братом
Павел Зибров с братом
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с братом
Павел Зибров с братом
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Такие теплые воспоминания навеяли эти фото. Советую всем достать и просмотреть старые альбомы, где вы маленькие, где молодые ваши родители, студенческие годы, фото с близкими и друзьями, фото с отдыха или у елки с Дедом Морозом", – посоветовал певец.

Также своим поклонником артист порекомендовал печатать фото.

"В эпоху диджитализации очень удобно иметь все под рукой, фото в телефоне и т.д., но какой кайф и эмоции от живых фото! Я думаю, вы понимаете меня! Делайте фото и печатайте, это такая память", – написал Павел Зибров.

Ранее мы рассказывали историю любви Павле Зиброва и его жены Марины.

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