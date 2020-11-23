Анна Ризатдинова думала о самоубийстве: "Господи, пусть меня машина собьет"

Девушка все детство и юность посвятила спорту

Украинская гимнаста и олимпийская призерка Анна Ризатдинова, которая встречается с Сергеем Мельником, сделала шокирующее заявление: в юности у нее были мысли о том, чтобы совершить суицид.

В откровенном интервью для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Анна рассказала о своей карьере гимнастки и переживаниях, связанных с постоянными тренировками.

Ради спортивной карьеры девушка отказалась не только от детства, но и от юности.

"Это было такое самопожертвование, я отказалась от личной жизни, отказалась от друзей", – рассказала Ризатдинова.

Спортсменка Анна Ризатдинова Фото: пресс-служба

Гимнастка призналась, что не раз плакала в раздевалке, а также ее посещали мысли о самоубийстве.

"Кроме спорта у меня не было ничего. Я помню, стою перед дорогой, на пешеходном переходе и думаю: "Господи, может, пусть меня уже машина сейчас собьет", – шокировала признанием Анна.

Тогда Ризатдинову остановила мечта об олимпийской медали. Однако после нескольких неудачных соревнований, спортсменка опустила руки и решила уйти из большого спорта.

Анна Ризатдинова Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

"Мне нужен был человек, который поверит, скажет: "Ань, куда тебя заканчивать, ты еще даже не начала", – вспомнила Анна.

И этим человеком для гимнастки стала дочь Ирины Дерюгиной – Ириша Блохина. Их тренировки начали давать результаты. Наконец, в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Ризатдинова завоевала бронзу!

Напомним, Анна Ризатдинова рассказала о своем опыте материнства.

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