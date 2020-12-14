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Украинская телезвезда стала жертвой домашнего насилия: абьюзер поднимал на девушку руку

Сегодня, 20:05

Помимо психологической тирании, мужчина поднимал на модель руку

Звезда популярного реалити "Супер Топ-модели по-украински" Таня Брык сделала откровенное признание. Оказалось, что девушка три года страдала от жизни с парнем-абьюзером.

Об этом Татьяна Брык рассказала во время съемок социального ролика, посвященного борьбе с домашним насилием. Неожиданностью для всех стало, что об этой теме модель знает не по наслышке.

Как сообщается на сайте "Нового канала", измены и унижения – не единственное, что делал экс-бойфренд Тани Брык.

Татьяна Брык
Татьяна Брык
Фото: instagram.com/tatyana_bryk

"Мой парень постоянно говорил, что я какая-то не такая. Высылал фотографии девочек, которые ему нравились, со словами: "Ты должна быть похожа на них. Краситься, как они. Одеваться, как они". Говорил, что я толстая и некрасивая. Что ему важнее пойти куда-то с друзьями, чем встретиться со мной...Каждый раз, когда я шла на работу, хотела сделать красивый кадр, чтобы он сказал что-то приятное....", – рассказала Татьяна Брык.

В то время как мужчина постоянно подозревал девушку в изменах, изменял он сам. Но еще больше шокирует то, что мужчина поднимал на девушку руку.

Лишь спустя три года Таня Брык сумела разорвать отношения с абьюзером.

"Я сумела выйти из этих отношений, и хочу обратиться ко всем женщинам, которые страдают от домашнего насилия: не молчите. Обращайтесь за поддержкой, если в вашей семье есть психологическое или физическое насилие...", – призвала Таня Брык.

Ранее стало известно, что звезду "Трансформеров" и "Грязных игр" обвинили в cексуальном насилии.

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