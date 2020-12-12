Звезду "Трансформеров" и "Грязных игр" обвинили в cексуальном насилии

Бывшая девушка Шайя ЛаБафа подала на него в суд

Британская певица Талия Дебретт Барнетт, известная под псевдонимом FKA twigs, подала в суд на своего бывшего парня американского актера Шайя ЛаБафа. Она ему выдвинула обвинения в жестоком обращении. Об этом сообщает The New York Times.

FKA Twigs утверждает, что в ее отношениях с актером было сексуальное и моральное насилие, также он намеренно заразил ее венерическим заболеванием. Представители певицы опубликовали следующее заявление.

Шайа ЛаБаф и FKA twigs Фото: Getty Images, Instagram.com

"Шайа ЛаБафа причиняет боль женщинам. Он их использует. Он оскорбляет их как физически, так и морально. Он опасен. Слишком долго ЛаБафа пытался оправдать свои действия эксцентричностью свободомыслящего "художника". ..Нет ничего смешного в эксплуатации и избиении женщин", – сказано в заявлении.

Актер ответил на обвинения, написав электронное письмо The New York Times.

"У меня нет оправданий моему алкоголизму или агрессии, только рационализация. Я много лет оскорблял себя и всех вокруг. У меня есть история причинения боли самым близким мне людям. Мне стыдно за эту историю и жаль тех, кого я обидел. Больше я ничего не могу сказать " , – написал актер.

Ранее экс-участница SpiceGirls рассказала, что ей угрожал террорист.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться