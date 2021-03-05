ТНМК заматерились: группа выпустила сингл с припевом "Всі ждуть весну, а я ні – нах*я воно мені?"

Предупреждаем: после прослушивания трек "засядет" у вас в голове

Сегодня украинские артисты решили не просто удивить фанатов музыкальными премьерами, но и шокировать их содержанием. Вслед за DOROFEEVA, которая заматерилась в новом треке о безответной любви, эстафету переняли ТНМК. Да, с приходом весны артисты решили дать волю чувствам и прямо так и запели: "Всі ждуть весну, а я ні – на**я воно мені?".

В песне ТНМК описывают нашу планету такой, какой нас пугает в своих речах Грета Тунберг: люди эмигрируют в Антарктиду после потепления, под Херсоном собирают по пять урожаев в год, а с Оболони в Нью-Йорк можно доехать автобусом, причем, без пересадок, ведь Атлантический океан пересох. Собственно, поэтому и радости от весны нет никакой.

Но на самом деле ТНМК поют вовсе не о глобальном потеплении, а о более насущных проблемах человечества: девушке надоело быть с ее второй половинкой, но он видит причину не в себе, а в происходящем вокруг. В данном случае – в жаре.

ТНМК Фото: пресс-служба

Кстати, сингл был записан в качестве эксперимента во время карантина и существует в четырех версиях – оригинал, Lounge edit, Fahot swing и танцевальный Luckie Joe Remix.

Судя по комментариям под видео, фанаты оценили иронию артистов и сошлись на том, что трек необычный, но вызывает ощущение "вау".

"Очень необычно, но как классно. Хорошо, что ТНМК никогда не стоит на месте и постоянно пробует что-то новое", – написали в комментариях.

Скриншот YouTube

Скриншот YouTube

Смотрите клип на песню "Весну" – ТНМК:

Ранее O.TORVALD представили клип к 16-летию группы в необычном формате.

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