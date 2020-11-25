У Юлии Волковой из "Тату" во второй раз диагностировали рак

Певице вновь предстоит лечение

Только экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова собралась возвращаться на сцену, как жизнь стала вносить свои коррективы. У певицы случился рецидив онкологического заболевания. Об этом она рассказала в программе "Суперстар. Возвращение!" на канале НТВ.



Юлия рассказала, что рак щитовидной железы вернулся и теперь ей вновь нужно начать борьбу. Она призналась, что сейчас рушится вся её жизнь и это сложно принять.

"Мы живем в моменте. Ты за день проживаешь несколько лет жизни. Ты не знаешь,как, что. Это невозможно принять" – сказала певица

Юлия Волкова Фото: Instagram

Напомним, рак щитовидной железы у Юлии Волковой обнаружили в 2012 году. Во время удаления опухоли хирург случайно задел нерв голосовых связок, после чего певица потеряла голос. Юлия проходила курс реабилитации, лечилась у немецких и корейских специалистов. Ей удалось восстановить голос после операции в Сеуле.

Ранее мы рассказывали, что DZIDZIO переболел коронавирусом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться