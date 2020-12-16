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У звезды "Агентов А.Н.К.Л" Арми Хаммера роман с моделью – СМИ

Сегодня, 13:00

Пару видели на улицах Лос-Анджелеса

СМИ заговорили о новом романе актера Арми Хаммера, который недавно развелся с женой. Популярного актера заметили на улицах Лос-Анджелеса на прогулке с моделью Пейдж Лоренц. Об этом сообщает издание People.

В Сети появились видео и фото пары. На них можно увидеть прогуливающихся Пейдж и Арми со своей собакой породы валлийский терьер.

reli (@switch_ga)

После новости о разводе актеру уже приписывал роман с дочерью Брюса Уиллиса. Также Арми видели с актрисой Румер Уиллис. Недавно в СМИ ходили слухи о его романе писательницей Джессикой Ченсин Энрикес. Сам актер о своей личной жизни пока ничего не говорит.

Напомним, что с бывшей женой Элизабет Чемберс Арми прожил десять лет. У пары есть дочь Харпер Грейс и сын Форд Дуглас.

Ранее мы рассказывали, что Канье Уэст и Ким Кардашьян живут раздельно, но разводиться не собираются.

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