У звезды "Агентов А.Н.К.Л" Арми Хаммера роман с моделью – СМИ

Пару видели на улицах Лос-Анджелеса

СМИ заговорили о новом романе актера Арми Хаммера, который недавно развелся с женой. Популярного актера заметили на улицах Лос-Анджелеса на прогулке с моделью Пейдж Лоренц. Об этом сообщает издание People.

В Сети появились видео и фото пары. На них можно увидеть прогуливающихся Пейдж и Арми со своей собакой породы валлийский терьер.

После новости о разводе актеру уже приписывал роман с дочерью Брюса Уиллиса. Также Арми видели с актрисой Румер Уиллис. Недавно в СМИ ходили слухи о его романе писательницей Джессикой Ченсин Энрикес. Сам актер о своей личной жизни пока ничего не говорит.

Напомним, что с бывшей женой Элизабет Чемберс Арми прожил десять лет. У пары есть дочь Харпер Грейс и сын Форд Дуглас.

Ранее мы рассказывали, что Канье Уэст и Ким Кардашьян живут раздельно, но разводиться не собираются.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться