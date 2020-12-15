Ким Кардашьян и Канье Уэст не живут вместе, но разводиться не собираются – СМИ

Пара пытается сохранить брак

Хоть Канье Уэст трогательно поздравил Ким Кардашьян с днем рождения и сделал необычный подарок, но в СМИ продолжают говорить о проблемах в их отношениях. По слухам пара давно не живет вместе, но Ким и Канье это устраивает и разводиться они не собираются. Об этом сообщает издание HollywoodLife.

Согласно информации источников, каждый живет своей жизнью. Ким с детьми большую часть времени проводит в Лос-Анджелесе, а Уэст – на ранчо в Вайоминге занимается музыкой. Отмечается, что Ким часто с детьми приезжает к Канье.

Ким Кардашьян с детьми Фото: instagram.com/kimkardashian

"У Ким есть работа и проекты, которые важны для нее, а у Канье — свои дела. Их жизни не особо пересекаются", – рассказал источник.

По словам источника, они до сих пор испытывают чувства друг к другу, но счастливы на расстоянии.

"Канье всегда будет поклоняться Ким. Он так ее любит. Ким также не планирует в ближайшее время расставаться с Канье. Они оба находятся на одной волне. Они по-прежнему постоянно разговаривают, и им обоим кажется, что они довольны тем, как обстоят дела ", – сказал источник изданию HollywoodLife.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Getty Images

Напомним, что ранее Канье Уэст публично заявил, что два года добивался развода с Ким Кардашьян, но после выяснения отношений паре удалось сохранить семью. Они воспитывают четверых детей: семилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма.

Ранее Ким Кардашьян показала фото в бикини.

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