Еще один год без Кузьмы: лучшие каверы на песни "Скрябина"

Хиты "Скрябина" любят не только в Украине

2 февраля исполняется шесть лет с даты трагичной гибели лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко в ДТП. Его песни любят миллионы, а многие музыканты дарят композициям новое дыхание. Лучшие каверы на песни "Скрябина" мы собрали в этом материале.

Иван Дорн – "Танець пінгвіна"

Иван Дорн по-новому воспроизвел одну из популярных песен "Скрябина" на концерте памяти в честь Андрея Кузьменко.

Антитіла – "Люди, як кораблі"

Кавер группы "Антитіла" на песню "Люди, як кораблі" стал не менее популярным, чем оригинал. Вокалист группы Тарас Тополя ранее признался, что кавер на эту песню – это "спасибо" от группы самому Андрею.

Pianoбой – "Шампанські Очі"

В память о Кузьме солист группы Pianoбой перепел композицию "Шампанські Очі". Также группа выпустила клип на эту песню, для создания которого потребовалось две тысячи рисованных кадров.

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Бумбокс – "Спи собі сама"

Чувственное исполнение песни "Спи собі сама" лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком пришлось по душе многим зрителям и поклонникам "Скрябина".

Валерий Харчишин – "Кинули"

Актуальная в любое время песня "Кинули" была исполнена несколько лет назад фронтменом группы "Друга ріка" Валерием Харчишиным.

Руслана – "Ти ще відкриєш очі"

Очень проникновенное исполнение хита "Ти ще відкриєш очі" Русланой на концерте памяти.

Geo Folk Tour – попурри песен "Скрябина"

Как оказалось, песни Андрея Кузьменко популярны не только в Украине, но и за рубежом. Оригинальное исполнение трех песен грузинской группой Geo Folk Tour стало неожиданным приятным сюрпризом для многих поклонников "Скрябина".

Ранее стало известно, кто сыграет Кузьму Скрябина в фильме "Я, "Победа" и Берлин".

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