Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Еще один год без Кузьмы: лучшие каверы на песни "Скрябина"

Сегодня, 12:35

Хиты "Скрябина" любят не только в Украине

2 февраля исполняется шесть лет с даты трагичной гибели лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко в ДТП. Его песни любят миллионы, а многие музыканты дарят композициям новое дыхание. Лучшие каверы на песни "Скрябина" мы собрали в этом материале.

Иван Дорн – "Танець пінгвіна"

Иван Дорн по-новому воспроизвел одну из популярных песен "Скрябина" на концерте памяти в честь Андрея Кузьменко.

Антитіла – "Люди, як кораблі"

Кавер группы "Антитіла" на песню "Люди, як кораблі" стал не менее популярным, чем оригинал. Вокалист группы Тарас Тополя ранее признался, что кавер на эту песню – это "спасибо" от группы самому Андрею.

Pianoбой – "Шампанські Очі"

В память о Кузьме солист группы Pianoбой перепел композицию "Шампанські Очі". Также группа выпустила клип на эту песню, для создания которого потребовалось две тысячи рисованных кадров.

Читайте также:
Дочь Андрея Кузьменко в день рождения отца открыла собственное заведение в Киеве

Бумбокс – "Спи собі сама"

Чувственное исполнение песни "Спи собі сама" лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком пришлось по душе многим зрителям и поклонникам "Скрябина".

Валерий Харчишин – "Кинули"

Актуальная в любое время песня "Кинули" была исполнена несколько лет назад фронтменом группы "Друга ріка" Валерием Харчишиным.

Руслана – "Ти ще відкриєш очі"

Очень проникновенное исполнение хита "Ти ще відкриєш очі" Русланой на концерте памяти.

Geo Folk Tour – попурри песен "Скрябина"

Как оказалось, песни Андрея Кузьменко популярны не только в Украине, но и за рубежом. Оригинальное исполнение трех песен грузинской группой Geo Folk Tour стало неожиданным приятным сюрпризом для многих поклонников "Скрябина".

Ранее стало известно, кто сыграет Кузьму Скрябина в фильме "Я, "Победа" и Берлин".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Последний день рождения Кузьмы Скрябина праздновали до утра - воспоминания вдовы артиста Дочь Андрея Кузьменко выпустилась из столичного ВУЗа и получила диплом врача Вдова Кузьмы Скрябина рассказала, как живет после смерти певца
Скрябин Бумбокс Антитела Андрей Кузьменко Pianoбой
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками

Популярные статьи

Сегодня, 12:42Вкусно

Как варить кофе в турке правильно: секреты и тонкости приготовления

Сегодня, 12:35Звездно

Еще один год без Кузьмы: лучшие каверы на песни "Скрябина"

Сегодня, 12:21Events

Именины Инны: поздравления с днем ангела

Сегодня, 04:30Фаново

День сурка-2021: как отмечают в Украине и мире

Вчера, 19:49Звездно

"Маска": Андрей Данилко решил пожаловаться на своих коллег в Печерский суд

Вчера, 12:04Звездно

Светлана Лобода намекнула на помолвку: фото

Вчера, 11:24Вкусно

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

Вчера, 05:14Психо

Гороскоп на сегодня 1 февраля: Ракам нужен график дел, а Львы будут довольны собой

31 январяЗвездно

Кристен Стюарт шокирует сходством с принцессой Дианой. Сравните сами

31 январяЗвездно

Дан Балан вернулся на "Голос країни". Его заметили с Тиной Кароль (фото)

31 январяПсихо

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: все знаки зодиака

31 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 31 января: у Водолея будет упадок сил, а у Рыб – день баловства

30 январяЗвездно

Танцы Данилко и новые удивительные герои: как прошел второй эфир шоу "Маска"

30 январяЗвездно

Дочь Юлии Началовой осталась без наследства из-за экс-бойфренда мамы

30 январяЗвездно

Принц Гарри приедет в Лондон без Меган Маркл – СМИ

30 январяЗвездно

Как живется с тещей. Украинские звезды поделились своим опытом

Новости партнеров

"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Андрей Мерзликин шокировал публику
Андрей Мерзликин шокировал публику
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
Бен Аффлек и Ана де Армас расстаются как истинные "короли драмы"
Бен Аффлек и Ана де Армас расстаются как истинные "короли драмы"
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять