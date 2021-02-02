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"Глыба, а не чувак": звезды вспоминают Кузьму Скрябину

Сегодня, 12:42

Сегодня шесть лет, как погиб певец

Сегодня годовщина смерти Андрея Кузьменко. Артист погиб в аварии под Кривым Рогом шесть лет назад. Время идет, но не лечит. Украинские звезды у себя в соцсетях вспоминают Кузьму Скрябина.

Ирина Билык была кратка. В Instagram она написала: "Помним! Скучаем! Тебя не хватает!"

Ирина Билык о Кузьме
Ирина Билык о Кузьме
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Андрей Джеджула поделился кадрами Кузьмы и вспомнил, каким был артист.

"Глыба, а не чувак! Именно так ты общался! Тебя надо было записывать, поскольку можно было собрать словарь новых языковых заморочек и выражений!", – написал телеведущий.

(@djedjula)

Святослав Вакарчук у себя в Facebook опубликовал песню Андрея Кузьменко "Птахи".

"Шесть лет ... летай высоко...", – написал певец.

Святослав Вакарчук вспомнил Кузьму Скрябина
Святослав Вакарчук вспомнил Кузьму Скрябина
Фото: Facebook-страница Святослава Вакарчука

Дзидзьо в Instagram вспомнил, как Кузьма Скрябин позвонил ему в три часа ночи и похвалил его песню. По словам Дзидзьо, это самая большая для него похвала.

"Спасибо ТЕБЕ, мой друг, за ВСЕ, что ты сделал", – написал певец.

DZIDZIO (@dzidzio)

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