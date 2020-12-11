Террорист угрожал убить экс-солистку Spice Girls за дружбу с геями

Он хотел на сцене застрелить певицу

Экс-солистка группы Spice Girls Джери Халлиуэлл в начале своей сольной карьеры могла пострадать от сумасшедшего фаната. Ее хотели убить на сцене за дружбу с геями. Об этом сообщает The Sun.

Это произошло еще в 1999 году, когда певица начала выступать сольно и у нее планировалось выступление на премии Brit Awards. Как рассказала экс-солистка Spice Girls, полиция ее предупредила, что террорист-гомофоб Дэвид Коупленд планирует покушение на исполнительницу. Но певица решила не отменять выступление.

"Еще до моего первого выступления в качестве сольного исполнителя угрожал застрелить меня и ненавидел за то, что я тусовалась с геями и дружила с Джорджем Майклом", — рассказала Джери.

Джери Халлиуэлл и Джордж Майкл Фото: Getty Images

Тогда была усиленная охрана и выступление прошло хорошо.

В 2000 году Дэвид Коупленд приговорили к шести пожизненным заключениям. В течение 13 дней в апреле 1999 года он устраивал теракты в Лондоне. Последний из них произошел в лондонском гей-клубе Admiral Duncan.

Ранее Даша Квиткова рассказывала, что ее преследовал парень с сайта знакомств.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться