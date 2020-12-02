Экс-участница "Холостяка" Даша Квиткова впервые рассказала о своем преследователе

Квиткова познакомилась с парнем на сайте знакомств

Дашу Квиткову, супругу ведущего и бывшего участника "Холостяка" Никиты Добрынина, некоторое время преследовал неизвестный парень. Девушка впервые рассказала о том, кто это был и как она с ним познакомилась.

Еще в сентябре Даша получала букеты цветов от таинственного поклонника, и тогда это ее сильно напугало. В соцсетях Квиткова попросила "прекратить так шутить" и слать ей цветы.

Скриншот:Instagram Даши Квитковой

Оказалось, что незнакомец постоянно писал Даше и караулил ее у их с Никитой дома.

В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" Даша и Никита рассказали о том, что преследователем оказался парень, с которым Даша еще до участия в "Холостяке" познакомилась на сайте знакомств.

"Сходила на 2 свидания и на этом закрыла все вопросы. И в какой-то момент мне стали снова присылать букеты. Прислал курьер, поэтому мы не знали, от кого. Просто записка "для Даши" и все. Я выходила снова из подъезда и увидела этого прекрасного молодого человека около калитки своего дома. После этого он мне несколько раз позвонил. Далее с ним поговорил Никита и преследователь мгновенно исчез", – поделилась Даша.

Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова заразились коронавирусом. Ранее мы сообщали, что Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в аварию.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться