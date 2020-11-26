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Теперь официально: Джонни Деппа в "Фантастических тварях-3" заменит Мадс Миккельсен

Сегодня, 10:30

Миккельсен сыграет злого волшебника Геллерта Гриндельвальда

Если недавно об этом только ходили слухи, то сейчас все официально: датский актер Мадс Миккельсен был выбран на замену Джонни Деппу в предстоящем третьем фильме франшизы "Фантастические твари", сообщает BBC со ссылкой на Warner Bros.

55-летний Миккельсен, известный своей ролью серийного убийцы Ганнибала Лектера в американском телесериале "Ганнибал", сыграет злого волшебника Геллерта Гриндельвальда в "Фантастических тварях-3".

Джонни Депп и Мадс Миккельсен
Джонни Депп и Мадс Миккельсен
Фото: Getty Images

Напомним, что из длинного и скандального судебного процесса со своей бывшей супругой Джонни Депп вышел не победителем, а проигравшим. Вероятно, дабы не портить себе репутацию, студия Warner Brothers быстренько расторгла контракт с Деппом, и теперь он не появится в третьей части "Фантастических тварей".

Ранее 57-летний Депп выступал с делом о клевете на суде против издателя британского таблоида The Sun. В материалах этого издания сообщалось, что Джонни неоднократно избивал Эмбер Херд, будучи с ней в браке. А предполагаемый любовник Эмбер Херд, миллиардер Илон Маск, предлагал ей защиту и охрану.

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