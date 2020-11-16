Сторонники Джонни Деппа создали петицию против Эмбер Херд: что они требуют

Поклонники актера просят "убрать" Херд из следующей части "Аквамена"

В начале ноября Джонни Депп проиграл судебное дело против газеты, в которой его назвали "человеком, избивающим жену". Какую именно жену, вы наверняка знаете – это Эмбер Херд. Актеры судятся уже давно, ведь развод их был скандальным и нелегким. Пара обвиняла друг друга в побоях, насилии и еще Бог весть в чем.

Джонни Депп и Эмбер Херд Фото: Getty Images

После проигрыша в суде Джонни уволили из "Фантастических тварей", где у него была значимая роль – злого волшебника Гриндевальда. Его поклонникам это жутко не понравилось, поэтому они создали петицию с просьбой отстранить Эмбер Херд от съемок в "Аквамене-2".

Создатели петиции уверяют, что Эмбер – наглая лгунья, а ее рассказы о насилии со стороны Джонни – ложь. Актрису также обвиняют в том, что как раз она – не жертва, а "насильник и абьюзер".

И что вы думаете? Петицию на сайте Сhange.org уже подписали почти 1,5 миллиона пользователей Сети (читайте – ненавистников Эмбер).

Скриншот: change.org

Но, похоже, все это тщетно, так как Эмбер уже успела отреагировать на это, отметив, что она продолжит сниматься в "Аквамене".

"Слухи и проплаченные кампании в социальных сетях не диктуют кастинг-директорам, что им делать. Я очень рада начать работу в следующем году", – рассказала Херд в интервью Entertainment.

Если вы переживаете за Деппа, то не все так плохо – Джонни получит полный гонорар за "Фантастических тварей 3", в которых не будет сниматься (а это довольно круглая сумма).

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