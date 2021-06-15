Григория Чапкиса похоронят на Байковом кладбище

Публичное прощание с артистом состоится 18 июня в Клубе Кабинета Министров

Стало известно, когда и где похоронят Григория Чапкиса Фото: instagram.com/gregchapkis

Григорий Чапкис ушел из жизни 13 июня в возрасте 91 года. Его сын Грег Чапкис, который проживает в США, сообщил, когда и где можно будет попрощаться с артистом.

Церемония прощания с Григорием Николаевичем пройдет 18 июня в Клубе Кабинета Министров. Она будет открытой для всех желающих с 11 до 13 часов. Об этом стало известно из Instastories Грега.

Чапкиса похоронят на Байковом кладбище, а для его близких устроят поминальный обед.

Григория Чапкиса похоронят 18 июня

Фото: instagram.com/stories/gregchapkis

Сын Григория Чапкиса также поделился некоторыми архивными снимками со своим знаменитым отцом. Грег написал, что будет по нему скучать.

Грег Чапкис опубликовал фото со своим знаменитым отцом Фото: instagram.com/gregchapkis

Григорий Чапкис и его сын Грег Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис ранее рассказал, что у отца "все начало отказывать", но он держался хорошо. Хореограф умер около 22 часов вечера и рядом с ним были его дочь Лилия и жена Мила.

"Мы еще все в шоке. Умер, потому что старенький. 91 год человеку, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки", – поделился сын Чапкиса.

Грег Чапкис планирует прилететь из США на похороны отца.

Хореограф Григорий Чапкис ушел из жизни в возрасте 91 года – смотрите видео:

Недавно старшая внучка Чапкиса поделилась трогательными фото с дедушкой из семейного архива.

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