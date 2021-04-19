Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Супруга Николая Тищенко показала подготовку к скандальной вечеринке

Сегодня, 18:36

Нардеп устроил праздник для своей жены в честь ее дня рождения в самый разгар карантина. Алла Барановская показала, как готовилась к мероприятию

Супруга Николая Тищенко Алла Барановская опубликовала у себя в Instagram, как готовилась к скандальной вечеринке в честь своего дня рождения, которая прошла во время локдауна в ресторане одного из пятизвездочных отелей Киева.

В Stories Алла опубликовала фото, на которых она находится в своем салоне красоты.
"Позвонили друзья и попросили быть красивой", – подписала снимок супруга нардепа.

Кадров с вечеринки, на которую уже завели уголовное дело, Алла не публиковала. Но показала подписчикам сколько цветов ей подарили.

"Спасибо, друзья, за невероятный сюрприз! Я до сих пор в шоке", – написала Барановская.

Напомним, Николай Тищенко организовал громкую вечеринку в честь дня рождения супруги несмотря на жесткие карантинные ограничения. Хоть представитель нардепа и говорил, что день рождения празднуется дома. Фото и видео с празднования слил в Сеть один из гостей мероприятия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как украшать коктейли, чтобы сделать их инстаграмными 1000 долларов в сутки. Тищенко засветился на дорогом отдыхе в Дубае (фото)
вечеринка Николай Тищенко Алла Барановская
Реклама

Новости партнеров

"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание

Популярные статьи

Сегодня, 13:16Фаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Сегодня, 11:07Звездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

Сегодня, 10:45Вкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Сегодня, 10:38Events

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Сегодня, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

Вчера, 14:43Звездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

Вчера, 11:31Звездно

Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:29Психо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

17 апреляEvents

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

17 апреляЗвездно

Слезы Чарльза и воссоединение Уильяма и Гарри: как прошла церемония прощания с принцем Филиппом

17 апреляNo Stress

Как выбрать вкусное игристое вино – советы сомелье

17 апреляЗвездно

Ей не может быть 47! Виктория Бекхэм восхитила идеальной фигурой в свой день рождения (фото)

17 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 17 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, у вас день для интимных экспериментов!

17 апреляЗвездно

Холостяк-11: кто покинул проект в седьмом выпуске

16 апреляEvents

Как избавиться от сорняков: ТОП-8 надежных лайфхаков

Новости партнеров

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Как коронавирус изменил рынок труда в Украине
Как коронавирус изменил рынок труда в Украине
Незамінний цинк: навіщо він потрібен організму і де міститься
Незамінний цинк: навіщо він потрібен організму і де міститься
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Назван список самых опасных для здоровья овощей и фруктов
Назван список самых опасных для здоровья овощей и фруктов
Как в феврале выглядит Токовский водопад: красивые места
Как в феврале выглядит Токовский водопад: красивые места
Офисная хандра: к каким болезням может привести сидячая работа
Офисная хандра: к каким болезням может привести сидячая работа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять