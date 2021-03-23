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Стало тяжело дышать: известная российская ведущая вышла на связь из реанимации

Сегодня, 19:18

Лере Кудрявцевой стало плохо в съемочном павильоне

49-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая трижды делала ЭКО, чтобы родить ребенка, рассказала о своем самочувствии после того, как она попала в реанимацию.

На съемках ей стало плохо, после чего бригада медиков отвезла Леру в больницу. Там Кудрявцеву определили в реанимационное отделение. Ранее росСМИ сообщали, что ведущая упала в обморок, однако Лера опровергла эту информацию.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Фото: instagram.com/leratv

В Instagram она сообщила, в каком состоянии сейчас находится. По словам ведущей, вчера ей стало тяжело дышать и появились боли в груди.

"По итогу всех обследований – здорова (ну, если можно в наше время быть здоровым), но, в принципе, ничего критичного. Нервы, стресс, мало отдыха – типа того. На этом фоне сбой дает физика. Ну, и еще моя чертова мнительность и тревожность", – написала Кудрявцева.

Скриншот: Instagram

Как написала ведущая, после пережитых потрясений у нее "чуть не случился инфаркт".

Лера Кудрявцева – известная российская телеведущая и актриса, бывшая девушка певца Сергея Лазарева. Замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе ее на 16 лет.

Напомним, Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальное интервью.

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