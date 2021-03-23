Стало тяжело дышать: известная российская ведущая вышла на связь из реанимации

Лере Кудрявцевой стало плохо в съемочном павильоне

49-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая трижды делала ЭКО, чтобы родить ребенка, рассказала о своем самочувствии после того, как она попала в реанимацию.

На съемках ей стало плохо, после чего бригада медиков отвезла Леру в больницу. Там Кудрявцеву определили в реанимационное отделение. Ранее росСМИ сообщали, что ведущая упала в обморок, однако Лера опровергла эту информацию.

Лера Кудрявцева Фото: instagram.com/leratv

В Instagram она сообщила, в каком состоянии сейчас находится. По словам ведущей, вчера ей стало тяжело дышать и появились боли в груди.

"По итогу всех обследований – здорова (ну, если можно в наше время быть здоровым), но, в принципе, ничего критичного. Нервы, стресс, мало отдыха – типа того. На этом фоне сбой дает физика. Ну, и еще моя чертова мнительность и тревожность", – написала Кудрявцева.

Скриншот: Instagram

Как написала ведущая, после пережитых потрясений у нее "чуть не случился инфаркт".

Лера Кудрявцева – известная российская телеведущая и актриса, бывшая девушка певца Сергея Лазарева. Замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе ее на 16 лет.

Напомним, Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальное интервью.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться