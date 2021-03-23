Стало важко дихати: відома російська ведуча вийшла на зв'язок із реанімації

Лері Кудрявцевій стало погано в знімальному павільйоні

49-річна російська телеведуча Лера Кудрявцева, яка тричі робила ЕКЗ, щоб народити дитину, розповіла про своє самопочуття після того, як вона потрапила в реанімацію.

На зйомках їй стало погано, після чого бригада медиків відвезла Леру до лікарні. Там Кудрявцеву направили в реанімаційне відділення. Раніше росЗМІ повідомляли, що ведуча знепритомніла, проте Лера спростувала цю інформацію.

Лєра Кудрявцева Фото: instagram.com/leratv

В Instagram вона повідомила, в якому стані нині перебуває. За словами ведучої, вчора їй стало важко дихати і з'явилися болі в грудях.

"За підсумком всіх обстежень – здорова (ну, якщо можна в наш час бути здоровим), але, в принципі, нічого критичного. Нерви, стрес, мало відпочинку – типу того. На цьому тлі збій дає фізика. Ну, і ще моя чортова недовірливість і тривожність", – написала Кудрявцева.

Скріншот: Instagram

Як написала ведуча, після пережитих потрясінь у неї "мало не стався інфаркт".

Лера Кудрявцева – відома російська телеведуча і актриса, колишня дівчина співака Сергія Лазарєва. Одружена з хокеїстом Ігорем Макаровим, який молодший за неї на 16 років.

Нагадаємо, Лера Кудрявцева вибачилася перед Любов'ю Успенською за скандальне інтерв'ю.

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