Спасибо за эмоции! Как украинский шоу-бизнес реагирует на проигрыш сборной

Минувшим вечером вся Украина переживала за свою сборную в игре против Англии. Несмотря на то, что в конечном счете наши футболисты проиграли, их все равно поддерживают тысячи болельщиков.
Звезды украинского шоу-бизнеса выразили слова благодарности игрокам. В Instagram селебритис опубликовали посты поддержки.
Злата Огневич
Певица в Instastories отметила, что нам есть чем гордиться. И это так!
"Спасибо за игру! Спасибо за эмоции и гордость за сборную. Нам есть чем гордиться!", – написала Злата Огневич.
Артем Пивоваров
Певец тоже выложил в сторис слова поддержки, и очень красивые.
"Парни! Вы – сила! Дорогу осилит идущий! Супер опыт!", – написал в посте Артем.
Ирина Федишин
Певица Ирина Федишин отметила, что сборная объединила между собой украинцев.
"Спасибо, что объединили украинцев! Мы поднялись выше Германии, Франции и Португалии", – написала исполнительница в Instagram.
Григорий Решетник
Украинский ведущий Григорий Решетник тоже болел за сборную, а после матча выложил в Instagram вот такое трогательное видео, которое записал вместе с супругой и детьми:
Джамала
Певица Джамала накануне матча показала, как болеет за нашу сборную. Исполнительница даже надела желтую футболку, как у игроков.
Смотрите, как украинцы болели на матче Украина-Англия на стадионе в Риме – фото.