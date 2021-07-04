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Спасибо за эмоции! Как украинский шоу-бизнес реагирует на проигрыш сборной

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
4 июля, 09:12
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Вчера в Риме сборная Украины разгромным поражением закончила свои выступления на Евро-2020. Несмотря на это, звезды украинского шоу-бизнеса поддержали футболистов
Звезды поддержали сборную Украины после матча с Англией
Звезды поддержали сборную Украины после матча с Англией / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik, instagram.com/jamalajaaa

Минувшим вечером вся Украина переживала за свою сборную в игре против Англии. Несмотря на то, что в конечном счете наши футболисты проиграли, их все равно поддерживают тысячи болельщиков.

Звезды украинского шоу-бизнеса выразили слова благодарности игрокам. В Instagram селебритис опубликовали посты поддержки.

Злата Огневич

Певица в Instastories отметила, что нам есть чем гордиться. И это так!

"Спасибо за игру! Спасибо за эмоции и гордость за сборную. Нам есть чем гордиться!", – написала Злата Огневич.

Скриншот: instagram.com/stories/zlata.ognevich

Артем Пивоваров

Певец тоже выложил в сторис слова поддержки, и очень красивые.

"Парни! Вы – сила! Дорогу осилит идущий! Супер опыт!", – написал в посте Артем.

Скриншот: instagram.com/stories/pivovarovmusic

Ирина Федишин

Певица Ирина Федишин отметила, что сборная объединила между собой украинцев.

"Спасибо, что объединили украинцев! Мы поднялись выше Германии, Франции и Португалии", – написала исполнительница в Instagram.

Григорий Решетник

Украинский ведущий Григорий Решетник тоже болел за сборную, а после матча выложил в Instagram вот такое трогательное видео, которое записал вместе с супругой и детьми:

Джамала

Певица Джамала накануне матча показала, как болеет за нашу сборную. Исполнительница даже надела желтую футболку, как у игроков.

Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Смотрите, как украинцы болели на матче Украина-Англия на стадионе в Риме – фото.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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