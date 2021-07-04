Дякуємо за емоції! Як український шоу-бізнес реагує на програш збірної

Вчора у Римі збірна України розгромною поразкою закінчила свої виступи на Євро-2020. Незважаючи на це, зірки українського шоу-бізнесу підтримали футболістів

Зірки підтримали збірну України після матчу з Англією / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik, instagram.com/jamalajaaa

Минулого вечора вся Україна переживала за свою збірну в грі проти Англії. Незважаючи на те, що в кінцевому рахунку наші футболісти програли, Їх все одно підтримують тисячі уболівальників.

Зірки українського шоу-бізнесу висловили слова подяки гравцям. У Instagram селебрітіс опублікували пости підтримки.

Злата Огневич

Співачка в Instastories зазначила, що нам є чим пишатися. І це так!

"Дякуємо за гру! Дякуємо за емоції і гордість за збірну. Нам є чим пишатися!", – написала Злата Огневич.

Скріншот: instagram.com/stories/zlata.ognevich

Артем Пивоваров

Співак теж виклав в сторіс слова підтримки, і дуже красиві.

"Хлопці! Ви – сила! Дорогу здолає той, хто йде! Супер досвід!", – написав у пості Артем.

Скріншот: instagram.com/stories/pivovarovmusic

Ірина Федишин

Співачка Ірина Федишин зазначила, що збірна об'єднала між собою українців.

"Спасибі, що об'єднали українців! Ми піднялися вище Німеччини, Франції і Португалії", – написала виконавиця в Instagram.

Григорій Решетник

Український ведущий Григорій Решетник теж вболівав за збірну, а після матчу виклав в Instagram ось таке зворушливе відео, яке записав разом з дружиною і дітьми:

Джамала

Співачка Джамала напередодні матчу показала, як вболіває за нашу збірну. Виконавиці навіть одягла жовту футболку, як у гравців.

Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Дивіться, як українці вболівали на матчі Україна-Англія на стадіоні в Римі – фото.