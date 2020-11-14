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Армена Джигарханяна похоронят рядом с его дочерью

14 ноября, 18:00

Прощание с артистом состоится 17 ноября

Актера Армена Джигарханяна, умершего 14 ноября, похоронят в Москве, рядом с его дочерью. Как сообщил друг артиста Артур Согомонян, похороны состоятся на Ваганьковском кладбище. Об этом пишет "Интерфакс".

Известно также, что прощание с Арменом Борисовичем пройдет 17 ноября в Московском драматическом театре, который будет открыт для всех желающих.

Актер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян
Фото: facebook.com/Armen-Djigarkhanyan

"Прощание пройдет во вторник в 12 часов в театре Джигарханяна... пока это предварительная информация, мы пытаемся получить разрешение. Похоронят на Ваганьковском кладбище, где дочь Армена Борисовича", – цитирует Согомоняна издание.

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Армен Джигарханян умер в возрасте 86 лет. Последнее время артист болел. В апреле 2018 года его госпитализировали с инфарктом. Затем последовало еще несколько госпитализаций, одна из которых была этим летом.

Единственная дочь Армена Джигарханяна – Елена (она родилась в браке актера с Аллой Ванновской) умерла в возрасте 23 лет. Это случилось в 1987 году. Труп Елены нашли в гараже, рядом с заведенным автомобилем. Там же находился и ее молодой человек.

Ранее мы писали, что молодая экс-супруга Армена Джигарханяна отреагировала на его смерть.

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