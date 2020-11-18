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Принц Чарльз использовал любовь Дианы к моде, чтобы заставить ее казаться "легкомысленной"

Вчера, 19:00

Леди Ди поистине обожала стильные вещи

Принцесса Диана восхищалась модой так, как никто в британской королевской семье прежде. Но ее супруг принц Чарльз использовал ее любовь к стилю, чтобы подорвать репутацию принцессы, говорится в новой книге о Диане, сообщает People.

Автором книги "Ее Королевское Высочество: так много мыслей о королевском стиле" является Элизабет Холмс, которая проработала 10 лет в The Wall Street Journal в качестве обозревателя моды. Она взяла интервью у десятка стилистов и модельеров, которые работали с королевской семьей.

"Внимание, которое получала Диана, сначала удивило королевскую семью, а затем стало источником негодования. Для Чарльза мода – это одна из вещей, которые он пытался использовать против супруги. Он использовал интерес Дианы к моде, чтобы выставить ее поверхностной или легкомысленной", – говорит Элизабет.

Принцесса Диана и принц Чарльз
Принцесса Диана и принц Чарльз
Фото: Getty Images

По словам Холмс, Диана поистине восхищалась модой.

"У нее были очень отчетливые фазы в ее стиле, и они соответствуют бурной личной жизни и переживаниям, которые она испытывала", – говорит Элизабет.

А переживать Диане приходилось нередко, ведь их брак с принцем Чарльзом счастливым не назовешь. Диане было всего 20 лет, когда она вышла замуж за 32-летнего принца Уэльского в 1981 году. С самого начала их отношения были полны напряжения. Юная принцесса изо всех сил пыталась справиться как с общественным вниманием, так и с ожиданиями королевской семьи (она страдала от расстройства пищевого поведения и депрессии).

Принцесса Диана
Принцесса Диана
Фото: Getty Images

В 1991 году они с Чарльзом расстались. Три года спустя принц признался, что изменил Диане во время брака – тогда принц Чарльз возобновил отношения со своей бывшей девушкой (и нынешней женой) Камиллой Паркер-Боулз. В 1996 году принцесса Диана погибла.

Ранее мы писали, что принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой признался, что не любил ее. Напомним, в Сети появилось редкое архивное фото принцессы Дианы с братом.

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